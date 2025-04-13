美國4月消費者信心 降至三年低點

美國4月消費者信心降到近三年最低，對一年後通膨預期躍上1981年來最高，反映民眾憂慮貿易衝突升高衝擊金融市場，並推升衰退風險。

根據11日公布的密西根大學消費者調查，4月消費者信心指數從3月的57.0降至50.8，是2022年6月來最低。路透訪調經濟學家原先預測指數僅降至54.5。受訪者不分年齡、所得、教育水準、地理區和政黨屬性，信心陡降「普遍又一致」。

受訪者12個月通膨預期從3月的5.0%飆上6.7%，是1981年以來最高，升幅連續第四個月在0.5個百分點以上。對未來五年的通膨預期從3月的4.1%升至4.4%，是1991年6月迄今最高。

通膨預期不斷攀升，可能讓聯準會（Fed）陷入兩難。決策官員之前宣稱，通膨預期穩定，但美國總統川普猛揮關稅大棒已加劇貿易衝突，例如對中國大陸進口貨課的關稅已提高到145%。

關稅不僅加深通膨顧慮，也造成退休金投資帳戶價值蒸發數十億美元，企業在政策展望不明時擱置投資和招聘，則可能衝擊就業市場。