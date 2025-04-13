白宮貿易顧問納瓦羅喊話：美股會漲

美股之前因為投資人擔心關稅拖垮經濟崩跌時，白宮貿易顧問納瓦羅先是說「沒什麼大不了」，不必理會。一天以後，他在上周五（11日）更是鼓勵美國人進場買股，因為他預期川普提出國內減稅案，以及美國與多個國家貿易談判後有可能避免高額關稅，這些發展將能讓股市上漲。

納瓦羅接受福斯商業新聞訪問時說，「90天內談出90個協議、美國史上最大最廣的減稅」，應該能夠起帶動作用，所以未來「將會是個看漲牛市」。他相信，「如果你不看多，你將會被拋在後方」。

納瓦羅呼籲：「美國人應該要相信川普，市場應該要相信川普。」他重申，「你沒賣，就沒損失」，辯稱手中有股票的人，在最近幾周股市下跌時只是帳面損失。

他嗆聲摩根大通執行長戴蒙對經濟前景的悲觀論調，批評戴蒙的大公司都在利用波動進行土匪交易，「渺小投資人需要坐定、不恐慌，別被這些大公司嚇跑」。