Fed官員憂美通膨率升至4% 關稅讓不確定性瀰漫

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）。 路透
美國聯準會（Fed）。 路透

多名聯準會（Fed）官員相繼對關稅的影響表示擔憂，波士頓聯準銀行總裁柯林斯（今年有表決權）表示，Fed「絕對有準備」在必要時以多種工具協助穩定金融市場。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯11日警告，川普的關稅措施導致不確定性「瀰漫」，將使今年美國通膨率最高可能上升到4%，失業增加，並打擊經濟成長。

威廉斯表示，「不確定性瀰漫愈來愈明顯，尤其是各項調查及來自企業界的訊息等軟數據」；「消費者信心已大幅下降，企業信心指標亦然」。他預測今年通膨率將達3.5%-4%，失業率將上升到4.5%-5%，經濟成長率將降到1%以下。

威廉斯對經濟的看法，比3月中Fed會議時提出的最新預測更嚴峻，且更具體；當時多數決策官員預測今年通膨率為2.7%，經濟成長率為1.7%。

儘管看壞經濟，但威廉斯表示「基於勞動市場堅實，且通膨仍高於2%目標，因此目前低度緊縮的貨幣政策立場完全妥當」。

他強調近來消費者和企業信心急劇下降，「經濟前景不確定性反映諸多因素，但關稅和貿易政策對經濟的影響肯定排在首位」。他也說，經濟數據足夠強勁，有理由維持利率不變。

波士頓區聯準銀行總裁柯林斯則說，「市場持續運作良好」，「我們並未看到整體性的流動性問題」；但她也表示，「如果市場運作或流動性疑慮升高，Fed的確擁有工具解決」。她強調，「我們必須非常快速地動用多種工具。我們絕對有準備在必要時採取行動」。但她認為緊急降息並不是Fed因應市場運作惡化時的主要工具；Fed任何干預行動，將視「我們看到的情況」而定。柯林斯也預測今年通膨率將遠高於3%。

川普新關稅措施不僅造成股市劇烈震盪，更使10年期美國公債殖利率升逾0.5個百分點，一度衝破4.5%。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林（今年有表決權）另表示，短期而言，有通膨上升、勞動市場弱化的風險，因此決策者需要保持警覺，緊盯經濟數據。

Fed 威廉斯 通膨

延伸閱讀

Fed官員：關稅恐讓今年美通膨漲至4% 市場惡化會出手

MLB／洋基「御氣球」守護神連2場表現差 布恩：低潮會很快過去

雷霆挑戰史上第三支季賽70勝並非不可能 關鍵對湖人二連戰

太空返航變蒼老？NASA女太空人「288天無重力」後產生驚人影響

相關新聞

美股急拉周線翻紅 本周市場聚焦企業財報

道瓊工業指數上周五（11日）大漲逾600點，美股三大指數上周經歷疫情以來最劇烈波動之後，最終以超過5%的周線漲幅作收。企...

美通膨恐惡化 FED：必要時出手

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯十一日警告，川普的關稅措施導致不確定性「瀰漫」，將使今年美國通膨率最高可能...

Fed官員暗示：不會迅速降息

美國聯準會（Fed）上月會議紀錄和近來官員發言都指向，儘管Fed擔心美國總統川普的貿易政策，會重創經濟成長，但官員預料關...

美債暴跌賣壓狂湧 10年期公債殖利率逼近4.5％

美國總統川普的關稅政策變化莫測，已動搖全球投資人對美國資產的信心，美國公債賣壓上周狂湧導致長期公債價格暴跌，10年期公債...

白宮貿易顧問納瓦羅喊話：美股會漲

美股之前因為投資人擔心關稅拖垮經濟崩跌時，白宮貿易顧問納瓦羅先是說「沒什麼大不了」，不必理會。一天以後，他在上周五（11...

美國4月消費者信心 降至三年低點

美國4月消費者信心降到近三年最低，對一年後通膨預期躍上1981年來最高，反映民眾憂慮貿易衝突升高衝擊金融市場，並推升衰退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。