Fed官員憂美通膨率升至4% 關稅讓不確定性瀰漫

多名聯準會（Fed）官員相繼對關稅的影響表示擔憂，波士頓聯準銀行總裁柯林斯（今年有表決權）表示，Fed「絕對有準備」在必要時以多種工具協助穩定金融市場。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯11日警告，川普的關稅措施導致不確定性「瀰漫」，將使今年美國通膨率最高可能上升到4%，失業增加，並打擊經濟成長。

威廉斯表示，「不確定性瀰漫愈來愈明顯，尤其是各項調查及來自企業界的訊息等軟數據」；「消費者信心已大幅下降，企業信心指標亦然」。他預測今年通膨率將達3.5%-4%，失業率將上升到4.5%-5%，經濟成長率將降到1%以下。

威廉斯對經濟的看法，比3月中Fed會議時提出的最新預測更嚴峻，且更具體；當時多數決策官員預測今年通膨率為2.7%，經濟成長率為1.7%。

儘管看壞經濟，但威廉斯表示「基於勞動市場堅實，且通膨仍高於2%目標，因此目前低度緊縮的貨幣政策立場完全妥當」。

他強調近來消費者和企業信心急劇下降，「經濟前景不確定性反映諸多因素，但關稅和貿易政策對經濟的影響肯定排在首位」。他也說，經濟數據足夠強勁，有理由維持利率不變。

波士頓區聯準銀行總裁柯林斯則說，「市場持續運作良好」，「我們並未看到整體性的流動性問題」；但她也表示，「如果市場運作或流動性疑慮升高，Fed的確擁有工具解決」。她強調，「我們必須非常快速地動用多種工具。我們絕對有準備在必要時採取行動」。但她認為緊急降息並不是Fed因應市場運作惡化時的主要工具；Fed任何干預行動，將視「我們看到的情況」而定。柯林斯也預測今年通膨率將遠高於3%。

川普新關稅措施不僅造成股市劇烈震盪，更使10年期美國公債殖利率升逾0.5個百分點，一度衝破4.5%。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林（今年有表決權）另表示，短期而言，有通膨上升、勞動市場弱化的風險，因此決策者需要保持警覺，緊盯經濟數據。