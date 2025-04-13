美債暴跌賣壓狂湧 10年期公債殖利率逼近4.5％

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普的關稅政策變化莫測，已動搖全球投資人對美國資產的信心。路透
美國總統川普的關稅政策變化莫測，已動搖全球投資人對美國資產的信心。路透

美國總統川普的關稅政策變化莫測，已動搖全球投資人對美國資產的信心，美國公債賣壓上周狂湧導致長期公債價格暴跌，10年期公債殖利率上周五收在4.492％，逼近4.5％水準，周線走高50個基點，升幅為2001年來最大，重創美國公債全球資金安全避風港的地位。

美債賣壓持續不止，華爾街已傳出呼籲聯準會（Fed）採取行動協助債市止血。

道瓊市場數據顯示，美國30年期公債殖利率11日收在4.873%，是1月15日來最高水準，一周來總計攀升48.2個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01個百分點。

基準的美國10年期公債殖利率一周來躍升50個基點，收在2月20日來最高的4.492%，全周升幅達50個基點，周線升幅為2001年11月來最大。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克11日分析，美國公債本周來遭拋售是極為異常的現象，可能反映三個原因：

一、外國人大賣美國公債。二、大型基金經理人積極降低利率、信用和持股風險。三、避險基金「基差交易」平倉潮湧現。

摩根大通執行長戴蒙上周五就警告，市場劇烈波動、利差擴大且美國公債流動性低，對其他資本市場都會造成影響。德意志銀行、Jefferies和高盛本周也表示，倘若殖利率突破5%，Fed就應採取行動。

殖利率 美國公債

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