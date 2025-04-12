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末日降臨！美對陸揮關稅巨棒 美進口商批川普1要求「根本笑話」

阿根廷獲IMF等機構金援1.36兆 總統看好經濟空前成長

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
國際貨幣基金（IMF）等3家國際金融機構今天對財務困窘的南美國家阿根廷提供420億美元（約新台幣1兆3600億元）新金援。路透社
國際貨幣基金（IMF）等3家國際金融機構今天對財務困窘的南美國家阿根廷提供420億美元（約新台幣1兆3600億元）新金援。路透社

國際貨幣基金（IMF）等3家國際金融機構今天對財務困窘的南美國家阿根廷提供420億美元（約新台幣1兆3600億元）新金援。阿根廷總統米雷伊稱國家經濟將見「空前」成長。

法新社報導，除了IMF批准提供阿根廷新的4年期200億美元紓困，世界銀行（World Bank）也表示將為阿根廷經濟注入120億美元資金，另有美洲開發銀行（Inter-American Development Bank，IDB）宣布100億美元資助計畫。

其中部分現金預計最快下週就會到位，以協助囊空如洗的阿根廷捍衛搖搖欲墜的披索匯價。這對米雷伊（Javier Milei）這位積極努力重振國家財務的自由主義派總統來說，是一大政治利多。

標榜自己是「無政府資本主義者」的米雷伊在電視演講中說：「阿根廷將成為未來30年經濟成長最強勁的國家。」他稱國家經濟將以「前所未有」的強度成長。

阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）稍早表示，預期「在60天內」布宜諾斯艾利斯便可獲得IMF、世銀、美洲開發銀行及其他來源提供190億美元資金。

IMF理事會也發表聲明說，上述數字包括其他們將「立即」撥款的首批120億美元援助。

IMF 米雷伊 阿根廷

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