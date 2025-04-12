印度能源巨頭旗下公司砸重金 加速推動大貨車脫碳

印度GreenLine Mobility Solutions表示，將投資2億7500美元（約新台幣88.8億）加速印度大貨車的脫碳進程，減少物流相關碳排使供應鏈符合永續目標。

路透社報導，印度是全球第3大溫室氣體排放國，當地企業正投入數十億美元，幫助印度在2070年底前實現淨零目標。

GreenLine隸屬於從零售到礦業皆有涉獵的能源巨頭Essar集團（Essar Group）。業者表示，將用這筆資金引進超過1萬輛瓦斯和電動卡車。

總部位於孟買的GreenLine還會設立由100座液化天然氣加氣站、電動車充電站和電池交換站組成的全國網絡。

Essar集團董事魯依（Anshuman Ruia）說：「我們認為，這不僅是打造綠色運輸生態系的機會，未來也能投資潔淨能源，為我們的電動卡車提供動力。」

GreenLine目前擁有650輛瓦斯卡車，迄今已行駛超過3800萬公里，累計減少1萬噸碳排量。