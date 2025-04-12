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阿根廷取消外匯管制 IMF准4年200億美元紓困

中央社／ 布宜諾斯艾利斯11日綜合外電報導

阿根廷中央銀行今天表示，將取消多年來外匯管制重點措施，鬆綁對披索的控制。與此同時，國際貨幣基金（IMF）批准對阿根廷4年200億美元新一輪紓困。

路透社報導，國際貨幣基金（IMF）表示，這項協議規定立即向阿根廷撥款120億美元，並計劃於6月進行首次查核，屆時還將額外撥款約20億美元。

阿根廷央行宣布，本月14日起開始將取消固定匯率制，允許阿根廷貨幣披索（peso）在1000至1400披索兌1美元的區間內自由浮動，今天收盤價為1074披索兌1美元。

阿根廷央行在聲明中表示，阿根廷將取消外匯管制主要部分規定。企業從今年起能將利潤匯出國外，這是企業一大需求，有望引入更多投資。

阿根廷經濟部長卡布托（Luis Caputo）在今天的記者會表示：「自週一（14日）起，我們將能終止2019年實施、限制經濟正常運作的外匯管制。」

如果披索的匯率達到浮動區間的下限，新匯率制度恐會導致披索貶值近1/3，不過阿根廷央行很可能會有一些干預措施。阿根廷央行表示，浮動區間每月將擴大1%。

盛產穀物的阿根廷與總部位於華府的國際貨幣基金有著漫長與複雜的合作歷史，國際貨幣基金今天批准對阿根廷第23次紓困計畫，規模為4年200億美元。

外匯 貨幣 阿根廷

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