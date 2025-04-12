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美元指數跌破100 美債淪風險資產

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

關稅緊張局勢加劇全球市場動盪，美國資產成燙手山芋，人人避之唯恐不及，從美元到美債都成拋售對象。DXY美元指數十一日一度跌破一百，為二○二三年七月來首見，日圓、瑞郎、英鎊等其他主要貨幣全面勁揚。但同屬傳統避險資產的美國公債，如今也成風險性資產。

延續周四（十日）出現的三年來最大貶勢，對美元進一步貶值的避險成本，已經攀升至二○二○年新冠疫情爆發大封鎖以來的最高。

美元指數下滑逾百分之一，報九十九點七○，為二○二三年七月以來首度跌破一百大關。

日圓盤中升值百分之一點一，升破一四三日圓價位，報一美元兌一四二點八九日圓。

歐元兌美元一度升值百分之一點六，至一點一三八三美元，創二○二二年二月以來最高。

澳盛銀行駐雪梨分析師萊恩（Felix Ryan）表示，「美國資產在關稅不確定性以及對美國經濟前景日益擔憂的情況下，整體表現確實不佳」，「迄今，這一情況對歐洲貨幣（尤其是歐元）以及避險資產的提振效果最為明顯。」

相較於押注美元升值，針對美元未來一周兌主要貨幣貶值進行避險的選擇權溢價，已經攀升至二○二○年三月來最高。在經濟疑慮大增之際，投資人進一步押注聯準會年底前降息次數。

TD證券貨幣分析師Jayati Bharadwaj表示，「對中國大陸加徵新關稅的衝擊，已導致資金重新逃回避險資產。美元走貶，因為市場對美國經濟成長的期望降低，而且愈來愈多看法認為聯準會將降息，資金普遍逃離美國股市，轉進其他全球市場。」

自從川普重返白宮、屢屢宣布關稅措施後，規模七點五兆美元的外匯市場持續受影響。美元指數自二月高點迄今跌逾百分之六。

瑞郎兌美元匯率周四勁升百分之四至○點八二五四瑞郎，為二○一五年來的最大升幅，當時瑞士央行意外棄守瑞郎兌歐元升值上限。

日圓 美國經濟 關稅

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