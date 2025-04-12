黃金現貨 漲破3,200美元

黃金現貨11日漲破3,200美元大關，繼10日大漲3%後，繼續改寫歷史紀錄，因美元下跌以及美中貿易戰升級的市場緊張情緒，推動投資人資金往黃金避險。

紐約黃金現貨價格11日早盤一度大漲1.9%，報每英兩3,237.89美元，前一天收盤更大漲3.03%，至每英兩3,176.23美元收盤新高。

儘管美國總統川普宣布對中國大陸以外數十個貿易夥伴暫緩加徵對等關稅90天，但風險與不確定性仍然持續。根據白宮備忘錄的記載，川普對大陸商品加徵的關稅總稅率已達到145%。

瑞銀財富管理的大宗商品及亞太貨幣主管舒奈德接受彭博電視採訪時表示，「我們對黃金依然相當樂觀，下一步將是聯準會（Fed）在某個時點的介入，推動黃金邁向新的上漲階段」。

Tradu.com資深市場分析師札波拉斯也說，「黃金的避險吸引力重現，再次回到屢創新高的軌道上」。但他也提醒，美國與貿易夥伴達成協議的前景，可能對黃金的上行潛力帶來壓力。