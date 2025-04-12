美國資產失色 成燙手山芋 美元指數摜破100、公債也遭拋售

關稅緊張局勢加劇全球市場動盪，美國資產成燙手山芋，從美元到美債都成拋售對象。DXY美元指數11日一度跌破100，為2023年7月來首見，日圓、瑞郎、英鎊等其他主要貨幣全面勁揚。同屬傳統避險資產的美國公債，如今竟成風險性資產。

美元指數11日一度下滑逾1.8%，報99.014，為2023年7月來首見跌破100，美元指數自1月高點迄今已跌約10%。日圓、瑞郎以及歐元和英鎊，盤中兌美元最大升值幅度都超過1%，歐元一度飆漲2.4%，報1.1473美元，日圓升破143，報142.89日圓。

美元指數走勢 圖／經濟日報提供

Jefferies金融集團外匯全球主管貝卻特表示，瑞郎因避險買盤升值，因為市場對關稅的不確定性。多數資產經理人利用瑞郎和日圓進行避險。

澳盛銀行駐雪梨分析師萊恩表示：「美國資產在關稅不確定性以及對美國經濟前景日益擔憂的情況下，整體表現確實不佳。」對歐洲貨幣（尤其是歐元）及避險資產的提振效果最為明顯。

美國公債本周賣壓沉重，投資人湧入德國公債避險，美債對德債的相對表現落到1989年以來最遜的一周；德國10年期殖利率幾乎持平，美債卻急升40點以上，川普的關稅政策大幅削弱市場對美國公債安全性的信心，美國公債幾乎已變成風險性資產，迫使投資人轉向德債，德國是美國以外的全球最大公債市場。儘管德債一個月前也出現殖利率震撼，但仍然是目前投資人偏愛的標的。

野村策略師松澤那加表示，這不僅是股市的不信任投票，也是公債市場參與者對川普政府及其政策投下不信任票。

富達國際集團經理人高席爾指出，全世界都在找尋美國公債的可能替代品，當前環境下德債品質相對較優，美國及英國公債愈來愈難以投資。利率交換市場顯示投資人正在尋找美國公債的可靠替代品。從4月2日到10日，德國現貨公債與交換合約的殖利率差距擴大6基點，而英債及美債的利差卻縮小。利差愈大，代表公債愈穩定。

德國公債一直是歐洲最安全的金融資產，三大信評機構都給予德債AAA的最高評等。由於德國將擴大軍事支出，未來十年間未償還公債的餘額將增加一倍，使德債吸引力也受到威脅。但德國是已開發國家之中累積負債最低的國家之一，市場較擔憂美、英等國的財政支持能力。彭博資訊策略專家也表示，如果投資人逃離美債，德債將是首選之一。