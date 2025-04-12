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陸加強限制稀土出口 澳洲稀土礦商有望成贏家

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
大陸加強限制稀土出口，使澳洲多家礦產商逆勢大漲。（路透）
大陸加強限制稀土出口，使澳洲多家礦產商逆勢大漲。（路透）

中國大陸加強限制稀土出口，升高美中貿易戰局勢，在全球股市哀鴻遍野之際，Lynas稀土公司等小型澳洲礦產商逆勢大漲，投資人押注他們有望成為西方買家的長期稀土供應商。

英國金融時報（FT）報導，Lynas稀土、Northern礦產過去一周股價跳漲逾10%，與其他澳洲上市礦業股普遍下跌形成鮮明對比。

近十多年來，澳洲已將自身定位為關鍵礦物供應國，包括用於電動車與風機的稀土，但分析師表示，迄今為止，中國大陸在稀土領域的支配地位，使澳洲難以取得突破。

不過，隨著北京祭出最新的稀土出口管制，總部設在伯斯的Lynas稀土已表示，自己與Northern礦產、Iluka資源等同業站在有利地位，可望把握全球供應鏈動盪的機會。

Iluka執行董事歐萊利說，澳洲企業能為全球供應商提供穩定的關鍵礦物來源，「對可長可久稀土產業的需求已明顯升溫」。

Lynas由急尋大陸稀土替代品的日本投資人支持，該公司專精輕稀土，在西澳開採並於馬來西亞精煉。該公司2月表示，去年下半年，輕稀土釹鐠氧化物的產量成長22%，達創紀錄的2,969公噸。

Lynas尚未開始精煉重稀土，但計劃自年中起，在馬來西亞的設施生產重稀土鏑鋱氧化物，供磁鐵製造商出口使用。

此外，該公司也獲美國國防部的資金支持，正在德州錫德里夫特興建稀土分離廠。證券公司Ord Minnett指出，該計畫過去受限於美國的繁文縟節，如今有望加速推進。

Iluka則計劃從2027年起，在西澳偏遠地區恩納巴新建重稀土精煉廠，生產鏑鋱氧化物。該公司去年已獲澳洲政府提供16億澳幣（約9.6億美元）貸款。

澳洲 稀土 馬來西亞

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