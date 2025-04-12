美PC零組件 漲幅上看五成

美國市場主流PC大廠暫時不敢大幅漲價，但開始減少折扣，而較小型的PC廠已撐不住，美國客製化PC製造商META PCS近期指出，計劃對PC零組件漲價達50%，並指出關稅政策使其無法繼續維持現有價格。

META PCS預告，從4月5日起，PC零件的關稅將生效，而4月9日後，將會有更多的價格上漲，幅度介於10%至50%之間，具體取決於零件的原產地。

META PCS指出，現在有足夠庫存維持當前價格，但不會持續太久。