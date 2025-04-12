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關稅戰助長美物價 有錢買不到 Switch 2、PS5傳漲三成

經濟日報／ 編譯陳律安、記者劉芳妙吳凱中／綜合報導
關稅戰使消費者最受傷，一方面要承受物價上漲的痛苦，另一方面還可能遭遇有錢也買不到東西的窘境。路透
關稅戰使消費者最受傷，一方面要承受物價上漲的痛苦，另一方面還可能遭遇有錢也買不到東西的窘境。路透

關稅戰使消費者最受傷，一方面要承受物價上漲的痛苦，另一方面還可能遭遇有錢也買不到東西的窘境。

市場推估，Switch2和PS5在美可能漲價多達30%；特斯拉已暫停在中國網站上接受Model S和Model X汽車的新訂單，這兩款都是美國出口；奧迪最暢銷SUV據傳因關稅已無法在美國銷售。

關稅戰重創美消費者 圖／經濟日報提供
關稅戰重創美消費者 圖／經濟日報提供

電商巨擘亞馬遜執行長傑西表示，從美國政府上周宣布加徵對等關稅以來，他尚未觀察到消費者行為發生變化，該公司也將盡力保持價格穩定，但線上賣家可能會將部分關稅成本轉嫁給消費者。他10日接受CNBC訪問時表示，「很難預判會發生什麼，現在有很多變數。」

任天堂上周已宣布無限期延後美國市場的Switch 2預購，不過，在關稅衝擊下，任天堂遊戲機Switch 2和Sony的PS5醞釀漲價，且在90天關稅豁免期內積極拉貨。彭博資訊估算，在川普關稅的衝擊下，Switch 2和PS5這兩大遊戲主機在基本情境下可能上漲多達30%，價格將逼近590美元。

這兩大遊戲主機皆於中國大陸組裝，如今當地承受美國加徵的高關稅，不過任天堂已擴展在越南的製造布局，當地有90天的喘息空間。

另外，CFRA分析師齊諾預期，蘋果可能把轉嫁關稅成本的時間推遲到秋季產品周期，若屆時美中無法達成協議，蘋果獲得美方特定豁免的可能性，將從20%提升至50%，以免蘋果在與三星的競爭中陷入劣勢。

耶魯大學預算實驗室最新研究顯示，即使川普暫停部分高額對等關稅，但對降低美國平均進口關稅稅率也沒太大效果，消費者面臨總體平均有效關稅率為25.3%，是1909年以來最高。

川普宣布要對瑞士課徵31%的關稅後，勞力士、AP和Breitling等瑞士表商也都暫停出貨。

消費 美國 關稅

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