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戴爾取消折扣 為漲價鋪路
受川普政府對等關稅影響，美國市場PC價格蠢蠢欲動。外電報導，戴爾（Dell）在美國市場削減許多產品折扣，甚至取消。業界研判，戴爾取消折扣為漲價的前奏，美國消費者未來買電腦可能將面臨更高價格。
外電引述戴爾官方網站資料，目前筆電折扣是自2024年初以來最低的水準，部分桌上型電腦優惠被取消。
以戴爾高階機種XPS 16產品為例，2025年3月時曾有600美元折扣，現在折扣被取消，售價漲至約3,050美元。戴爾3月曾指出，關稅最終可能轉嫁給消費者。
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