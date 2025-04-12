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英特爾CEO 傳投資數百陸企

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

路透檢視許多中國大陸和美國公司的申報文件後發現，才接任英特爾執行長的陳立武，投資了數百家中國科技公司，其中至少有八家與中國人民解放軍有關。

陳立武是矽谷投資中國科技領域最久的投資者之一，而英特爾則是為美國國防部生產尖端晶片公司的執行長，這引發一些投資者對他目前對中國企業參與程度的質疑。

根據路透的調查，陳立武透過其管理或擁有的投資公司，控制40多家中國公司和基金，並持有600多家公司的少數股權。在許多情況下，他與中國政府實體同時持有少數股權。

接受路透採訪的幾位投資人表示，他們擔心陳立武的投資範圍可能會使重振英特爾的任務變複雜。但也有些人認為，陳立武多年來在中國投資新創企業的經驗，才是重振搖搖欲墜的英特爾的關鍵能力。

報導指出，美國公民持有中國公司的股份並不違法，即使是那些與中國軍方有關連的公司，除非這些公司已被列入美國財政部的中國軍工企業名單，該名單明確禁止此類投資。

路透並未發現有任何證據表明陳立武目前直接投資於美國財政部名單上的公司。 

國軍 國防部 美國公民

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