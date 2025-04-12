美3月PPI 意外下滑

美國3月各項生產者物價指數（PPI）月比意外下降，顯示通膨壓力進一步降溫；不過由於3月PPI尚未受到川普提高關稅的明顯影響，不致影響聯準會（Fed）的利率決策。

3月整體PPI比2月劇降0.4%，是2023年10月來最大降幅，遠低於預估的增加0.2%，也低於2月時的0.1%升幅，主因能源價格下跌；比去年同期上升2.7%，低於預估的3.3%，及2月時的3.2%升幅。PPI降溫，與昨日公布的3月消費者物價指數（CPI）回降相應和。

扣除能源及食品之後的核心PPI月減0.1%，低於預估的0.3%升幅，也不如2月時的0.1%升幅；若與去年同期相比，則上升3.3%，低於預估的3.6%及2月時的3.4%升幅。

扣除能源、食品及貿易之後的雙核心PPI月升0.1%，低於預估的0.3%，及2月時的0.4%升幅（修正數）；比去年同期上升3.4%，高於預估及2月時的3.3%升幅。

最受關注的項目中，機票下跌4%，醫院服務漲幅也減緩。

不過經濟學者表示，川普雖宣布暫緩實施對等關稅90天，但基準關稅已從4月5日起生效，對所有國家產品的關稅稅率全面提高10個百分點，預料將逐漸滲透到PPI及CPI，因此4月份通膨報告將能更清晰地顯示關稅對通膨的衝擊。

PPI數據雖然偏低，但10年期公債仍然下跌，殖利率上升5個基點，報4.48%。