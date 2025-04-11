快訊

川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

全球最富裕城市榜單出爐 紐約雄踞榜首！台北進步1名排行曝光

幸運兒是誰？大樂透頭獎1.53億一人獨得 獎落這縣市

市場賣壓打擊信心 全球資產管理龍頭上季吸金減緩

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）上季資金流入減緩。路透
全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）上季資金流入減緩。路透

在金融市場的拋售潮打擊投資人信心之際，全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）上季資金流入減緩。

貝萊德11日表示，上季資金淨流入840億美元，低於去年第4季的2,810億美元，也不如華爾街預期。如今該公司管理的資產規模增加至11.6兆美元。

貝萊德上季的淨利年減4％至15億美元，或是每股9.64美元，皆低於分析師預期。

貝萊德表示，淨利減少和去年大舉收購的支出有關。隨著執行長芬克（Larry Fink）帶領集團深入私募市場，貝萊德去年全年敲定的交易金額達到300億美元。

得益於收購基礎設施投資公司GIP和ETF業務的成長，貝萊德上季營收年增12％到53億美元。

芬克說：「客戶的對話主要是對市場和經濟未來的不確定性與焦慮」，「我們以前也經歷過像現在一樣的時期，當時的政策及市場發生巨大的結構性轉變，如金融危機、新冠疫情以及2022年的通膨飆升」。

他說：「貝萊德前幾大的成長幅度都在這些時期之後。」

華爾街 資產 通膨

延伸閱讀

【重磅快評】李嘉誠給美國添彈藥

傳大陸將審查長和出售港口 陸外交部重申反對經濟脅迫侵犯他國正當權益

「向對手遞刀」陸官媒怒批長和集團賣巴拿馬港口 隨後竟秒刪貼文

李嘉誠暫停賣巴拿馬2港口 消息人士：原因大家明啦

相關新聞

多空激烈交戰！美股三大指數忽漲忽跌 台積電ADR漲勢有撐

美中貿易戰使市場瀰漫不確定性，隨多空激烈交戰，美股三大指數11日早盤劇烈動盪，開盤走低後翻紅，又一度回落至平盤以下，隨後...

全球最富裕城市榜單出爐 紐約雄踞榜首！台北進步1名排行曝光

財富顧問公司恒理近期公布2025年全球最富裕城市報告，在前50大百萬富豪城市清單中，美國進榜城市最多，高達11座，紐約市...

Fed官員暗示：不會迅速降息

美國聯準會（Fed）上月會議紀錄和近來官員發言都指向，儘管Fed擔心美國總統川普的貿易政策，會重創經濟成長，但官員預料關...

美3月PPI下滑0.4%遠低於預期 燃料價格暴跌所致

最新數據顯示，在美國總統川普（Donald Trump）頒布的新關稅措施生效前，美國3月生產者物價指數（PPI）下滑0....

市場賣壓打擊信心 全球資產管理龍頭上季吸金減緩

在金融市場的拋售潮打擊投資人信心之際，全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）上季資金流入減緩。

全球經濟減緩 摩根大通CEO敲警鐘：放款損失、資本市場癱瘓

摩根大通（JPMorgan）第1季盈餘成長9%，優於預期，受惠於併購交易費用收入增加和股票交易業績創新高。但執行長戴蒙警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。