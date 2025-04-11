市場賣壓打擊信心 全球資產管理龍頭上季吸金減緩

在金融市場的拋售潮打擊投資人信心之際，全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）上季資金流入減緩。

貝萊德11日表示，上季資金淨流入840億美元，低於去年第4季的2,810億美元，也不如華爾街預期。如今該公司管理的資產規模增加至11.6兆美元。

貝萊德上季的淨利年減4％至15億美元，或是每股9.64美元，皆低於分析師預期。

貝萊德表示，淨利減少和去年大舉收購的支出有關。隨著執行長芬克（Larry Fink）帶領集團深入私募市場，貝萊德去年全年敲定的交易金額達到300億美元。

得益於收購基礎設施投資公司GIP和ETF業務的成長，貝萊德上季營收年增12％到53億美元。

芬克說：「客戶的對話主要是對市場和經濟未來的不確定性與焦慮」，「我們以前也經歷過像現在一樣的時期，當時的政策及市場發生巨大的結構性轉變，如金融危機、新冠疫情以及2022年的通膨飆升」。

他說：「貝萊德前幾大的成長幅度都在這些時期之後。」