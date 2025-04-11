美3月PPI下滑0.4%遠低於預期 燃料價格暴跌所致

最新數據顯示，在美國總統川普（Donald Trump）頒布的新關稅措施生效前，美國3月生產者物價指數（PPI）下滑0.4%，遠低於市場預期，受燃料價格暴跌影響。

法新社報導，美國勞工部發表聲明說，3月PPI下滑0.4%，遠低於2月上修後的0.1%增幅；根據市場觀察網站Briefing.com，這項數據也遠低於市場大致預估的0.1%增幅。

昨天公布的美國3月消費者物價指數（CPI）年增2.4%、低於市場預期，凸顯川普宣布新關稅措施後，商品需求已如外界預期般下滑。

川普本月9日宣布，針對許多國家的高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，不過美國對中國的關稅累計稅率已提高至145%。