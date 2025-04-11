快訊

川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

全球最富裕城市榜單出爐 紐約雄踞榜首！台北進步1名排行曝光

幸運兒是誰？大樂透頭獎1.53億一人獨得 獎落這縣市

美3月PPI下滑0.4%遠低於預期 燃料價格暴跌所致

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
最新數據顯示，在美國總統川普頒布的新關稅措施生效前，美國3月生產者物價指數（PPI）下滑0.4%，遠低於市場預期，受燃料價格暴跌影響。美聯社
最新數據顯示，在美國總統川普頒布的新關稅措施生效前，美國3月生產者物價指數（PPI）下滑0.4%，遠低於市場預期，受燃料價格暴跌影響。美聯社

最新數據顯示，在美國總統川普（Donald Trump）頒布的新關稅措施生效前，美國3月生產者物價指數（PPI）下滑0.4%，遠低於市場預期，受燃料價格暴跌影響。

法新社報導，美國勞工部發表聲明說，3月PPI下滑0.4%，遠低於2月上修後的0.1%增幅；根據市場觀察網站Briefing.com，這項數據也遠低於市場大致預估的0.1%增幅。

昨天公布的美國3月消費者物價指數（CPI）年增2.4%、低於市場預期，凸顯川普宣布新關稅措施後，商品需求已如外界預期般下滑。

川普本月9日宣布，針對許多國家的高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，不過美國對中國的關稅累計稅率已提高至145%。

川普 指數 消費者 物價 美國

延伸閱讀

習近平反制川普關稅戰 德國呼籲美中協商

誰先拿起話筒？習近平槓川普125%關稅 陸方曾屬意他當中間人

美債賣壓湧現…川普關稅衝擊避風港 這國公債成新避險天堂

兄弟情決裂？馬斯克減少公開露面 川普：不需要他也能執政

相關新聞

多空激烈交戰！美股三大指數忽漲忽跌 台積電ADR漲勢有撐

美中貿易戰使市場瀰漫不確定性，隨多空激烈交戰，美股三大指數11日早盤劇烈動盪，開盤走低後翻紅，又一度回落至平盤以下，隨後...

全球最富裕城市榜單出爐 紐約雄踞榜首！台北進步1名排行曝光

財富顧問公司恒理近期公布2025年全球最富裕城市報告，在前50大百萬富豪城市清單中，美國進榜城市最多，高達11座，紐約市...

Fed官員暗示：不會迅速降息

美國聯準會（Fed）上月會議紀錄和近來官員發言都指向，儘管Fed擔心美國總統川普的貿易政策，會重創經濟成長，但官員預料關...

美3月PPI下滑0.4%遠低於預期 燃料價格暴跌所致

最新數據顯示，在美國總統川普（Donald Trump）頒布的新關稅措施生效前，美國3月生產者物價指數（PPI）下滑0....

市場賣壓打擊信心 全球資產管理龍頭上季吸金減緩

在金融市場的拋售潮打擊投資人信心之際，全球資產管理龍頭貝萊德（BlackRock）上季資金流入減緩。

全球經濟減緩 摩根大通CEO敲警鐘：放款損失、資本市場癱瘓

摩根大通（JPMorgan）第1季盈餘成長9%，優於預期，受惠於併購交易費用收入增加和股票交易業績創新高。但執行長戴蒙警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。