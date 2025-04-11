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全球經濟減緩 摩根大通CEO敲警鐘：放款損失、資本市場癱瘓

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙。路透
摩根大通執行長戴蒙。路透

摩根大通（JPMorgan）第1季盈餘成長9%，優於預期，受惠於併購交易費用收入增加和股票交易業績創新高。但執行長戴蒙警告，全球經濟減緩的顧慮已加深，可能導致放款損失和資本市場癱瘓。

摩根大通11日公布，第1季盈餘達146億美元，每股盈餘為5.07美元，優於一年前的134.2億美元和每股4.44美元。華爾街分析師原先預期每股盈餘為4.63美元。

第1季營收成長8%至453.1億美元。

戴蒙在書面聲明中說：「經濟正面臨可觀的動盪。我們持續認為，維持超額資本和充裕的流動性，在這種環境下是謹慎的做法。」

摩根大通經濟學家和戴蒙曾表示，他們認為美國經濟會在今年稍後滑向衰退，主要因為美國總統川普對中國大陸進口大幅加徵關稅產生的影響。

摩根大通首席美國經濟學家費洛里本周在致客戶報告中寫道，即使把川普周三宣布暫緩實施對等關稅納入考量，該行仍認為「今年稍後景氣萎縮的可能性比不萎縮來得高」。

戴蒙周三接受福斯商業台（Fox Business）訪問時說：「你將見到更多的信用問題。」戴蒙在訪談中警告企業信心已受打擊，據說川普聽了戴蒙這番話後，就決定原定9日上路的對等關稅喊卡。

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