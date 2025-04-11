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大摩、富國銀行上季財報勝預期 富國CEO一席話令人不安

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
摩根士丹利和富國銀行上季財報優於預期。路透
摩根士丹利和富國銀行上季財報優於預期。路透

摩根士丹利（Morgan Stanley、大摩）和富國銀行（Wells Fargo）上季財報雙雙優於預期，大摩股票交易營收激增逾四成。放眼未來，富國銀行執行長沙爾夫（Charlie Scharf）警告關稅可能導致經濟成長減速，為美國銀行業前景帶來一絲不祥預感。

大摩11日公布，第1季獲利比一年前成長26%至43.2億美元或每股2.6美元，優於市場預估的每股2.2美元；營收成長17%至創紀錄的177.4億美元，也高於預期。股票交易是一大亮點，大摩上季股票交易營收大增45%至41.3億美元，比市場預估高8.4億美元左右。

美國總統川普決定對主要經濟體祭出高額關稅，加上中國大陸生成式人工智慧（AI）模型DeepSeek問世，導致賣壓席捲全球金融市場，市場波動為交易增添柴火。大摩其他事業上季表現則大多符合預期，固定收益交易營收成長5%至26億美元，投資銀行營收擴增8%至15.6億美元，略低於市場預期。

美國第四大銀行業者富國銀行同日公布，第1季淨利比一年前成長6%至48.9億美元或每股1.39美元，反映投資銀行及財富管理收入穩健帶來的效益。富國銀行上季涵蓋投資銀行費用、經紀佣金與顧問費的非利息收入成長1%至86.5億美元，淨利息收入下滑6%至115億美元。

沙爾夫在聲明中表示，川普政府為重塑全球貿易採取的行動，已為經濟帶來不確定性，呼籲及早找到解決方案。沙爾夫說：「我們預期情勢將持續波動，不確定性揮之不去，已為2025年經濟降溫做好準備，但實際情況仍取決於調整政策的時間與帶來的結果。」

大摩 投資銀行 美國

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