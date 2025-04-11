美中貿易戰加劇 美元兌歐元匯率貶至3年多來低點
隨著美國與中國的貿易戰加劇，深化市場對經濟衰退的擔憂，美元兌歐元匯率今天貶至2022年2月以來的最低匯價。
法新社報導，美元兌歐元匯率今天一度下跌近2%，來到1歐元兌1.1424美元，美元兌英鎊匯率也下滑約1%。
美國總統川普（Donald Trump）本月9日宣布，為回應中國對美國的報復性關稅措施，對中國徵收的關稅即刻提高至125%。
由於川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，已對中國課徵20%的相關關稅，所以目前關稅累計稅率達到145%。
中國中央電視台今天稍早報導，中國國務院關稅稅則委員會發布公告，自12日起，將原產於美國的所有進口商品加徵關稅稅率，由84%提高至125%。
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