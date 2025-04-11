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美元貶值加上避險資產搶手 金價衝破3200美元創新高

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導
美元匯價走貶加上貿易戰升溫，驅使投資人逃往避險資產，黃金價格今天應聲首度站上重要的3200美元關卡，刷新歷史高點。路透
美元匯價走貶加上貿易戰升溫，驅使投資人逃往避險資產，黃金價格今天應聲首度站上重要的3200美元關卡，刷新歷史高點。路透

美元匯價走貶加上貿易戰升溫，驅使投資人逃往避險資產，黃金價格今天應聲首度站上重要的3200美元關卡，刷新歷史高點。

路透社報導，格林威治標準時間今天7時，黃金現貨價格上漲0.7%報每盎司3195.09美元；稍早漲幅一度達1%，衝上歷史新高3219.84美元。美國黃金期貨價格也勁揚1.1%至3213.40美元。

美國總統川普（Donald Trump）對先前宣布將加徵關稅的數十個國家給予90天暫緩，但同時對中國課徵的關稅稅率總計提高到145%。北京今天延續跟進報復反應，宣布對美國加徵關稅提高到125%。

美元兌其他主要貨幣匯價今天開盤下跌0.5%，使得以美元計價的黃金對美國以外買家來說變便宜。

美國金融市場分析媒體Tastylive的全球宏觀部主任史比瓦克（Ilya Spivak）表示：「美元迅速貶值似乎是目前金價反彈的主要動力，...反映出投資人持續撤出以美元為基礎的資產，在關稅政策充滿不確定性下，股票和債券遭到拋售。」

除了關稅，今年來推升金價的因素還包括中央銀行需求、美國聯邦準備理事會（Fed）可能調降利率、中東和歐洲地緣政治不穩，以及投入黃金ETF（指數股票型基金）的資金增多。

官方數據顯示，3月美國消費者物價指數（CPI）意外下降，但通貨膨脹風險升高。市場人士如今看好聯準會6月將恢復降息，且到了今年底累計降幅很可能達到1整個百分點（4碼）。

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