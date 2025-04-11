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咖啡價格飆漲！市場投機+氣候變遷 Lavazza執行長：顧客耐心極限了

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
Lavazza執行長巴瑞法利（見圖）表示，義式濃縮咖啡要價4英鎊是在測試消費者的耐心。美聯社
Lavazza執行長巴瑞法利（見圖）表示，義式濃縮咖啡要價4英鎊是在測試消費者的耐心。美聯社

義大利咖啡烘焙商Lavazza執行長巴瑞法利（Antonio Baravalle）警告，面對飆漲的咖啡價格，消費者的耐心已到極限。他同時把該商品的成本上升歸咎於金融市場的投機。

英國金融時報（FT）報導，巴瑞法利說：「當我看到倫敦的義式濃縮咖啡漲到3、4英鎊，或是紐約的卡布奇諾漲到8美元，我就覺得到極限了」，「這就像你看到紐約證交所（NYSE）市場持續漲個不停後，遲早會看到崩跌」。

咖啡豆期貨價格自去年初以來就大幅上漲，阿拉比卡咖啡豆在今年2月達到每磅4.39美元的歷史新高；但在市場擔憂美國總統川普關稅會壓抑需求之際，本月大幅下滑，跌破3.45美元。

巴瑞法利表示，咖啡豆期貨價格上漲一部分是因為市場投機，另一個因素是不穩定的天氣導致供應受限。他說，「氣候變遷將成為我們產業的一個議題，但這是從中長期來看，今年的情況沒這個問題」，全球最大阿拉比卡豆生產國巴西的產量預測不錯。

聯合國糧農組織（FAO）資深經濟學家阿姆魯克（El Mamoun Amrouk）表示，巴西和全球最大羅布斯塔豆生產國越南，去年的糟糕天氣，已這個產業帶來一個「完美風暴」。他補充道，證據顯示，「從長遠來看，極端天氣事件將頻繁發生」，這是氣候變遷所致，將導致價格比過去更頻繁大漲。

咖啡豆 川普 氣候變遷 消費者 義大利 關稅

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