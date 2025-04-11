Google Cloud執行長：AI改變雲端服務市場格局

Google Cloud執行長庫里安今天與國際媒體對談表示，AI改變雲端運算服務市場格局，Google起步晚但在AI和資安解決方案上深具優勢，對於關稅挑戰，他表示，Google清楚知道如何應對地緣政治環境的變化。

全球雲端運算服務市場競爭激烈，根據市場研究機構Synergy Research Group，亞馬遜旗下雲端服務AWS在2024年第4季的全球雲端基礎設施市占率達30%，領先微軟Azure的21%和Google Cloud的12%。分析師指出，人工智慧（AI）推動強勁成長。

Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）今天與國際媒體對談指出，過去五年裡，Google Cloud業務成長迅速，現有規模是因為其他企業很早就先進入市場。

「AI確實改變了客戶在選擇合作夥伴時的思考方式」，庫里安指出，過去客戶選擇雲端運算服務時多半側重成本考量，但現在越來越多企業用戶和開發者希望利用AI來推動創新，「我們有自己的AI團隊，我們有自己的AI基礎設施，這改變了整體格局。」

「網路安全」是政府和企業採用雲端運算服務的一大指標。庫里安認為，從資安角度來看，Google與競爭對手相比，一大差異在於提供不同解決方案；信賴雲（Trusted Cloud）供需要額外層級保護的企業，新推出的「分布式雲」（Distributed Cloud），則服務那些機密資訊和高度敏感資訊的用戶，特別是政府機構、國防情報單位。

Google母公司Alphabet之前表示，將以320億美元（約新台幣1兆560億元）收購雲端安全平台Wiz，這是Google或其母公司Alphabet歷來最大一宗交易。談到收購案，庫里安說，Wiz與Google技術互補，「我們目前仍在等待監管機構的批准，以便將它正式整合進Google。」

此外，美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策近期引發市場動盪，經濟不確定性增溫，庫里安被問及Google的準備時表示，Google全球管理團隊具豐富經驗，在管理全球供應鏈方面，經歷過許多類似問題，也持續與國家政府合作，以促成正確解決方案。

他表示，Google清楚知道如何應對地緣政治環境的變化。