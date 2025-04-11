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非開行總裁：外企低價買非洲碳權 猶如碳掠奪

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

即將卸任的非洲開發銀行（AfDB）總裁阿德西納（Akinwumi Adesina）警告，外國企業以超低價購買非洲森林產出的碳信用額度（carbon credits），嚴重損害非洲的利益。

阿德西納接受「金融時報」訪問時，將情況比作昔日對非洲的土地劫掠，稱非洲正遭受「碳掠奪」（carbon grabs）。

阿德西納去年底出席在亞塞拜然舉行的聯合國氣候峰會時，點出當前碳價落差極大。碳價在歐洲每噸可賣到200美元，到非洲卻低到可憐的每噸3美元。

他認為碳價落差過大，讓非洲國家在除碳時形同讓出大面積林地，最終失去對自身土地的控制。

非洲開發銀行一份2022年的報告評估，非洲土地在碳移除方面具有660億美元的潛在價值。報告結論認為非洲是「天然資源的富人、資金的窮人」，指出對非洲大陸自然資源進行更精準的評估，就能為亟需的資本「解鎖」。

阿德西納去年在巴庫的氣候峰會呼籲正確衡量非洲的綠色財富，強調非洲大陸不能只是「綠色富裕」，也應該要「資金富裕」。他的談話凸顯平等的碳市場運作和為非洲自然資產提供更公平的補償機制的必要性。

綠色 財富 非洲

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