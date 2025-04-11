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對等關稅暫停未改變Fed立場 情況明朗前仍將按兵不動

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）。彭博資訊
波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）。彭博資訊

美國雖然暫停多數對等關稅，但隨著信心下降局面已形成，聯準會（Fed）官員擔心會進一步抑制消費和投資。多位Fed決策官員表示，他們仍然認為關稅打擊了經濟成長，同時增加通膨上升風險，使得貨幣政策處於艱難的十字路口。

路透指出，Fed過去曾採取行動來緩解金融市場的廣泛壓力，但通常是在流動性枯竭，且關鍵市場交易面臨完全停滯的情況下，才會干預。

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）周四（10日）在堪薩斯城一個活動上致詞時強調，「在當前的市場動盪周期中，作為央行，我們有責任密切關注流動性」，他說，「我們幾乎是每分鐘都在觀察市場……在過去幾周的市場波動中，看起來市場調整得相當不錯。如果需要，我們會採取行動」。

施密德表示，「我們似乎看到通膨的上行風險明顯增加，同時就業和成長前景的下行風險也上升」，「由於價格壓力可能再次上升，在維護Fed在通膨問題上的公信力方面，我不願意冒任何風險」。

達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）在彼得森國際經濟研究所關於貿易和移民的活動上發表評論時，也提出類似觀點，「為可持續實現我們的雙重任務目標，必須防止任何與關稅相關的價格上漲導致更持久的通膨」，「就目前而言，我相信貨幣政策的立場是適當的」。

波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）也認為目前維持利率穩定是最佳做法。她參加喬治城大學活動發表演講，提及Fed今年稍晚可能降息，但關稅來的通膨可能推遲降息時程，因為Fed需要確定關稅不會擾亂通膨預期及對經濟的影響後，才能行動。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）參加紐約經濟俱樂部的活動時表示：「聯準會應該如何應對川普政府正在推行的關稅措施，並沒有通用的手冊，因為這些措施可能會與Fed要把通膨率穩定在2%和低失業率的雙重目標發生衝突。」

路透分析，在更常見的情況下，通膨率上升會導致貨幣政策收緊，失業率上升則會導致信貸條件放寬。美國經濟新出現的情況，可能會迫使Fed必須犧牲其中一個目標，以實現其認為當下更需要解決的問題。在經濟走向更加明朗之前，Fed決策官員維持利率不變。

周三和周四的美國10年期和30年期公債標售順利進行，但殖利率走高。一些分析師認為，這意味著市場對美國經濟成長和美國經濟的「例外論」的信心正在減弱。

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）。 彭博資訊
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川普 關稅

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