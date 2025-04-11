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美元指數摜破100 近兩年首見 歐元日圓狂升瑞郎吸金

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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關稅緊張局勢加劇全球匯市動盪，美元指數今天跌破100，為2023年7月來首見，反映美元繼續走貶，延續周四（10日）出現的三年來最大貶勢，對美元進一步貶值的避險成本已經攀升至2020年新冠疫情爆發大封鎖以來最高。

在台灣時間今天上午近9時，美元指數下滑逾1%，報99.70，為2023年7月來首度跌破100大關。

日圓盤中升值1.1%，升破143日圓價位，報1美元兌142.89日圓。

歐元兌美元一度升值1.6%，至1.1383美元，創2022年2月以來最高。

澳盛銀行駐雪梨分析師萊恩（Felix Ryan）表示：「當然，美國資產在關稅不確定性以及對美國經濟前景日益擔憂的情況下，整體表現確實不佳」，「迄今，這一情況對歐洲貨幣（尤其是歐元）以及避險資產的提振效果最為明顯。」

相較於押注美元升值，針對美元未來一周兌主要貨幣貶值進行避險的選擇權溢價，已經攀升至2020年3月來最高。在經濟疑慮大增之際，投資人進一步押注聯準會年底前降息次數。

TD證券貨幣分析師Jayati Bharadwaj表示：「對中國加徵新關稅的衝擊已經導致資金重新逃回避險資產。美元走貶，因為市場對美國經濟成長的期望降低，而且愈來愈多看法認為聯準會將降息，資金普遍逃離美國股市，

轉進其他全球市場。」

自從川普重返白宮、屢屢宣布關稅措施後，規模7.5兆美元的外匯市場持續受影響。美元指數自2月高點迄今跌逾6%。

瑞郎兌美元匯率周四勁升4%至0.8254瑞郎，為2015年來最大升幅，當時瑞士央行意外棄守瑞郎兌歐元升值上限。

Jefferies金融集團外匯全球主管Brad Bechtel表示，瑞郎因避險買盤升值，因為市場對關稅的不確定性。多數資產經理人利用瑞郎和日圓進行避險。」

美國 資產 避險

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