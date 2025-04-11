散戶沒在怕！美股上沖下洗 當逢低買進良機 尤其愛撿Nvidia

自從川普4月2日宣布一系列關稅以來，股市劇烈動盪、跌多漲少，但不少散戶投資人仍然不畏風險的往前衝。

最近幾天，散戶總共為美股提供了數十億美元資金洪流，其中也包括現年32歲、從事行銷工作的何瑞秋，她買進了先鋒標普500指數ETF和景順那斯達克100 ETF等股票。去年開始學著投資的她覺得，自己第一次碰上股市大跌，遇見股票「打折出售」的大好機會。

川普的關稅政策，每日都有新變化，導致美股上沖下洗劇烈波動。儘管標普一度跌入熊市，但根據市場研究業者Vanda Research，像何瑞秋這樣的散戶，迥異於機構人驚惶大砍持股，反而選擇買進。

Vanda Research研究部副總裁Marco Iachini說：「股市崩盤有哪些跡象？通常是散戶舉手投降。我們顯然還沒看到。」

4月3日，雖然標普500指數在川普首次宣布關稅後大跌近5%，但自主投資的散戶向美股投入逾30億美元。隨著市場暴跌，他們在接下來的三天裡繼續均衡買股。根據Vanda，上周四至本周二（3至8日），散戶淨流入美股的金額達約88億美元。

同樣的，摩根大通發現，在截至周三的過去一周，散戶買了大約110億美元的股票，比過去一年的平均高出約2.5倍。

根據Iachini，這裡面有些交易似乎與對川普最終是否會取消對外國徵關稅的猜測有關。但也有大量資金流入了追蹤更廣泛市場的ETF，例如前面提過的先鋒標普500指數ETF。

Iachini說，買進這些多元化指數可能表明散戶想逢低買入並長期持有，這種投資策略比選股和當沖更受散戶青睞。但不容否認，散戶投資人對風險日益增加的市場，正在增加曝險。

Siebert Financial投資主管Mark Malek表示，川普周三宣布延徵進口稅推動股市走高，散戶展現強勁的購買需求，對大型科技股興趣濃厚。根據摩根大通，4月2日至9日間，散戶流入個股的資金當中，每7塊美元就有6塊跑去買輝達。

現年33歲、在諮詢培訓公司擔任營運主管的米尼曼表示，他著眼於長遠的未來，至少幾年內沒想賣股票，所以沒考慮經濟衰退的可能性，也不去想川普關稅的最終結果，用這種心態看市場波動甚至會覺得「有趣」。他說如果現在是65歲，也許會有不同的想法，但「還沒到那個年齡，那就隨緣買吧」。