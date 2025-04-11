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義大利積極拓展印太替代市場 外長訪問印度日本

中央社／ 羅馬11日專電

在美國潛在關稅衝擊下，義大利積極拓展印太區域替代市場。義大利副總理兼外長塔加尼今天展開印度日本出訪行程，印日是義國政府「出口行動計畫」鎖定的重點國家。

美國總統川普宣布，對於中國之外的多數國家暫緩課徵「對等關稅」90天，不過義大利政府仍積極佈署開拓美國之外的新市場。

義大利外交部發布新聞稿指出，塔加尼（AntonioTajani）11到14日前往印度、日本訪問，除舉行官方會談，也將與當地義大利商界、僑民舉辦座談。

塔加尼聲明，印度和日本是義大利外交政策關鍵國家（key countries），尤其考慮到彼此良好的政治、經濟與商業關係，加強與印度、日本關係是義國政府的首要任務，旨在促進出口和企業國際化，並將義大利工藝、技術創新與獨特文化遺產提升到全球層次。

義大利外交部表示，在印度，塔加尼將獲得印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）接見，會晤印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），並與印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）共同主持一個商業科技論壇，促進雙邊商務合作。

義國外交部表示，在加強雙邊合作的戰略計畫下，自2025到2029年期間，台義合作的重點領域包括能源轉型、資通訊、先進製造業、國防安全、旅遊、移民等。

2024年義大利與印度的貿易總額超過140億歐元，義大利對印度出口在過去7年之間成長了30%。塔加尼表示，他此次訪印是為了進一步強化雙邊貿易關係。

塔加尼將在13到14日前往日本大阪，為世博會的義大利館揭幕，並參與「亞洲出口計畫」（Export Planfor Asia）等相關討論。

印度 日本 義大利

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