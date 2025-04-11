金價再創新高 油價跌逾3%

紐約黃金現貨價格周四（10日）大漲3%再創新高價，因美元下跌以及美中貿易戰升級的市場緊張情緒，推動投資人奔向黃金避險。國際原油價格在周三大幅上漲之後，回歸跌勢，跌幅超過3%，市場仍然對貿易戰的前景感到不安。

紐約黃金現貨價格周四延續前市漲勢，收盤再大漲3.03%，報每英兩3,176.23美元歷史新高價。

儘管美國總統川普宣布對中國以外數十個貿易夥伴暫緩加徵對等關稅90天，但風險與不確定性仍然持續。根據白宮備忘錄的記載，川普對中國商品加徵的關稅已達到至少145%。

瑞銀財富管理的大宗商品及亞太貨幣主管Dominic Schnider在接受彭博電視採訪時表示，「我們對黃金依然相當樂觀，下一步將是聯準會在某個時點的介入，推動黃金邁向新的上漲階段」。

Tradu.com資深市場分析師Nikos Tzabouras也說，「黃金的避險吸引力重現，再次回到屢創新高的軌道上」。但他也提醒，美國與貿易夥伴達成協議的前景，可能對黃金的上行潛力帶來壓力；聯準會降息的押注如果縮減，也可能成為阻力，因為將會推動美元走強。

原油價格方面，周四隨著市場評估美國貿易政策的突然轉向，價格震盪。歷經周三的緩解性反彈過後，油價周四再度回落。

美國西德州原油重挫2.28美元或3.66%，收於每桶60.07美元；布蘭特原油下跌2.15美元或3.28%，收於每桶63.33美元。

由於美國大舉推動加徵關稅引發全球衰退預警，可能抑制能源需求，本月以來油價大幅下挫。

美國能源資訊局（EIA）周四下調了全球經濟成長預期，並警告關稅可能對油價造成沉重打擊，該機構同時還下調了今明兩年美國和全球石油需求預測。

貿易諮詢公司Ritterbusch and Associates周四告訴客戶，美國對中國加徵超高關稅可能會促使北京當局降低美國原油進口量，令美國的原油庫存提高。追蹤船舶機構Kpler的數據顯示，3月美國對中國的原油出口量，已降至每日11.2萬桶，接近去年同期每日19萬桶的一半。而根據美國政府周三公布的資料，上周美國原油庫存增加了260萬桶，幾乎是路透訪調分析師預期140萬桶增幅的兩倍。

油價另一個重大壓力來自川普的策略，Gabelli Funds分析師Simon Wong說，「川普總統試圖降低通膨，而降低能源價格是這一策略的關鍵」，另外，通膨走低有利於聯準會降息，進而將使川普政府能夠以較低的利率為數兆美元的債務再融資。