全球最知名照片出自他之手！攝影師後悔當年「這價格」轉賣微軟

打開電腦出現的藍天白雲照片，相信不少人每天也會看到。這張Windows XP極具標誌性的桌布照名為「Bliss」，創下全球最多人瀏覽紀錄的照片，是出自《國家地理雜誌》前攝影師歐里爾（Charles O’Rear）之手。雖然照片家傳戶曉，但歐里爾原來在心中一直有個遺憾。

「Bliss」是全球最多人瀏覽照片

綜合外媒報導，這張名為「Bliss」的照片，創下驚人紀錄，成為全球最多人瀏覽的照片。攝影師歐里爾（Charles O'Rear ）在1996年拍下，他出生在美國密蘇裡州巴特勒，從小就對攝影產生興趣，在1971至1995年替《國家地理雜誌》工作。

攝影師被美景吸引拍下

照片的來源是1996年1月，攝影師歐里爾為了找現任妻子，從加州駕車前往馬林縣，途中被如畫的景色吸引，藍天白雲加綠油油的草地，他忍不住按下馬米亞RZ67相機的快門，將這刻美景永恆保留下來。這張珍貴的照片最初是由西光圖片社收錄，後來被微軟收購，成為了Windows XP系統中預設桌布照片。

攝影師遺憾賣斷版權

不過，歐里爾談到微軟當年以超過十萬美元（約新台幣338萬元）的低價購下這幅作品《Bliss》，他為此深感後悔，因沒有為自己的作品爭取更好的待遇。他指若當時知道這張照片會風靡全球，並被安裝在數億台電腦上，就該要求按次收取版稅，這樣他收到的金錢作價會高得多。

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文章授權轉載自《香港01》