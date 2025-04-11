歐元日圓狂升2% 美元指數快要跌破100大關

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經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌主要貨幣周四（10日）走貶，瑞郎和日圓等避險貨幣在G-10貨幣中表現最佳，美元兌瑞郎下探至10年新低，市場消化了美國總統川普在關稅問題上的戲劇性逆轉。

美元指數10日重挫1.98%，11日盤初繼續下滑0.33，報100.537，即將面臨100關卡保衛戰。彭博美元指數已跌至10月以來最低，創2022年11月以來單日最大跌幅。

隨著美股周四大跌，美元重貶。

美元兌日圓10日重貶2.2%，報144.45日圓，11日盤初繼續貶至143.64日圓。

美元兌瑞郎重貶3.6%，報0.82635。創下2015年1月以來的最大單日貶幅。

歐元兌美元勁升2.3%，報1.1201美元，11日盤初繼續強升0.57%，報1.1265美元，觸及2023年7月以來最高。

英鎊升值1.13%，報1.29720美元。風險敏感貨幣也走強。澳幣升1.24%，報0.62280美元；瑞典克朗兌美元 升1.5%，報9.839克朗。

川普周三暫停等關稅措施90天，但對中國進口品的關稅提高至125%；周四，白宮證實對中國的稅率已升至最少145%。

周三，美元兌避險貨幣瑞郎和日圓大幅反彈，而華爾街主要股指也跳升，因關稅緩和給投資者帶來一些寬慰，但周四交易人士重新調整部位，避險貨幣又走升。

本月迄今為止，美元兌日圓貶值3.46%，兌瑞郎貶值近6.5%。

另外，根據美國勞工統計局周四公布，剔除波動較大的食品和能源價格，美國3月核心消費者物價指數（CPI）較2月上揚0.1%，增幅為九個月來最低。

Brown Brothers Harriman & Co.市場策略全球主管Win Thin表示，這一數據「將有助於為聯準會在合適時機降息提供支撐」。不過，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）表示，隨著企業庫存逐步消耗，關稅相關的物價上漲可能最早會在6月的通膨數據中展現出來。

BNY駐紐約的市場策略與洞察主管Bob Savage表示：「市場仍然關注美元和撤離美國資產的多元化」，「這將需要時間，但上漲行情將迎來逢高拋售而不是追漲…美元走弱將加劇對通膨的擔憂。對投資人而言，目前

的環境非常艱難，因此主流態度是持觀望狀態並持有現金，這一切都導致了不確定的短暫反彈行情。」

指數 美國 貨幣

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