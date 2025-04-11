美債拋售潮損避風港地位 新債反應佳國際需求仍高

美國國債遭拋售是總統川普臨陣延後高關稅的主要因素，不過美國財政部連續兩日拍賣10年期與30年期新債反應良好，外界需求未減，但美債作為資產避風港的地位已經受到影響。

美國10年期以上長期國債是各國外匯存底與基礎投資標的，近日在美股大幅走跌期間遭拋售。債券價格走低，代表國債價值隨時間與市場信心變化的殖利率於美東時間9日凌晨飆高，川普（Donald Trump）一改強硬立場，宣布高關稅延遲90天上路，國債殖利率開始走低，10日交易仍見起伏。

川普讓美股喘息一天，道瓊指數10日走低，10年期國債殖利率由凌晨最低4.26%升至4.4%，20年期由4.72%升至4.89%，30年期由4.67%升至4.85%。

美債作為安全資產的地位受影響，不過市場需求仍高。財政部9、10兩日拍賣390億美元的10年期債與220億美元的30年期債，反應良好，暫時緩解美債拋售危機。

美股連日波動未影響川普與財政部長貝森特（ScottBessent）對關稅戰的態度，但攸關美元作為全球儲備貨幣信心的美國國債基礎動搖，讓摩根大通集團（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）與前財政部長薩默斯（Larry Summers）認為可能出現金融危機。

財經頻道CNBC指出，美債殖利率在股市大跌期間出現不祥預兆，市場懷疑恐將出現後續骨牌效應，川普關稅舉牌投降，華爾街獲得喘息，股市出現歷史性買盤，公債殖利率也從高點趨緩。但市場欠缺穩定性，股市10日再度走低，從上週紊亂狀況來看，未來仍充滿不確定。

華爾街日報（Wall Street Journal）首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）認為，對沖基金界技術性調整因素無法說明國債與美元上週詭異動態，全球投資人看待美國的觀點可能有變化，較能根本解釋問題。

外界認為白宮經濟顧問委員會主席米蘭（StephenMiran）對美元、美債與關稅的觀點，是川普新關稅背後的主要理論。米蘭在本週在公開場合表示，各國應分擔美國提供保護傘與美元做為儲備貨幣的重擔，支付關稅是其中一項協助方式。

米蘭去年底發表報告，建議各國透過簽署海湖俱樂部協議（Mar-a-Lago Accord）降低美元幣值，如果不簽署，持有美國國債可能需支付額外費用。

葉偉平指出，米蘭9日透過電郵回應，並未推動上述兩項建議，川普政府目前也未考慮採用任何一項。美國是世界各國儲備資產的提供者，這是美國國家經濟力量之一，川普已清楚表明將全力維護美元地位，強烈反對傷害美元的意圖。

持有美國長期國債代表對美國經濟前景與政治穩定有信心。美國財政部1月資料指出，世界各國政府與投資人持有總值超過8.5兆美元的國債，日本與中國排名前2位。全球債市規模達到140兆美元，與美國政府公債相關資產約47兆，殖利率出現劇烈變動牽一髮動全身。