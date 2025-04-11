台積電ADR下跌4.8% 較台北交易溢價15.12%
台積電ADR周四（10日）下跌4.80%，收在151.13美元，較台北交易溢價15.12%。費城半導體指數同日下跌7.97%。
周四美國股市三大指數均下跌。道瓊工業指數下跌1,014.79點或2.50%，收在39,593.66點；標普500指數下跌188.85點或3.46%，收在5,268.05點；那斯達克指數下跌737.66點，或4.31%，收在16,387.31點。
台灣加權股價指數周四上漲1,608.27點，收在19,000.03點，台積電（2330）大漲78元或9.94%，收在863.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 129.17 -5.87 126.50 +2.11
中華電 CHT 127.53 -0.89 127.00 +0.42
台積電 TSM 993.47 -4.80 863.00 +15.12
聯電 UMC 42.99 -3.40 43.85 -1.96
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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