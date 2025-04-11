快訊

觀光直升機墜毀紐約哈德遜河…機上6人全罹難 目擊者：在空中解體

滯留沖繩…歌詩達莎倫娜號3000多遊客今行程取消 大怒：假都請好了

老公陷豪門身份風暴！王思佳深夜發聲認「沒說過嫁豪門」

台積電ADR下跌4.8% 較台北交易溢價15.12%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（10日）下跌4.80%，收在151.13美元，較台北交易溢價15.12%。費城半導體指數同日下跌7.97%。

周四美國股市三大指數均下跌。道瓊工業指數下跌1,014.79點或2.50%，收在39,593.66點；標普500指數下跌188.85點或3.46%，收在5,268.05點；那斯達克指數下跌737.66點，或4.31%，收在16,387.31點。

台灣加權股價指數周四上漲1,608.27點，收在19,000.03點，台積電（2330）大漲78元或9.94%，收在863.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 129.17 -5.87 126.50 +2.11

中華電 CHT 127.53 -0.89 127.00 +0.42

台積電 TSM 993.47 -4.80 863.00 +15.12

聯電 UMC 42.99 -3.40 43.85 -1.96

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

台積營收報喜 寫最旺3月…法人估今年挑戰千億美元大關

彭博：台積受美關稅衝擊低

喝萊爾富Hi café只花29元 成為台積電股東

超幸運！喝萊爾富Hi café只花29元 成為台積電股東

相關新聞

Fed官員暗示：不會迅速降息

美國聯準會（Fed）上月會議紀錄和近來官員發言都指向，儘管Fed擔心美國總統川普的貿易政策，會重創經濟成長，但官員預料關...

美債拋售潮損避風港地位 新債反應佳國際需求仍高

美國國債遭拋售是總統川普臨陣延後高關稅的主要因素，不過美國財政部連續兩日拍賣10年期與30年期新債反應良好，外界需求未減...

美股動盪…道瓊跌1,000點 標普500下挫3.5% 盤後期指小漲

美股三大指數周四大幅收低，因市場日益擔心美國總統川普多線關稅戰對經濟的影響。

能源、金融、製藥…能抗川普關稅亂流！專家：抱緊黃金、留意中國 3方向找資金避風港

在「對等關稅」正式宣布之際，全球股市重挫，川普所帶來的不確定性勢將繼續牽動市場。投資人開始望向那些能相對規避衝擊、對川普政策敏感度較低的市場、產業與資產類別。

川普關稅戰下科技巨頭成各國箭靶 馬斯克離開白宮倒數中

儘管美國總統川普美東時間9日突然宣布中國大陸除外，對等關稅暫緩90天實施，但自從他宣布全面徵收對等關稅以來，美股市值流失超過1990年美國所有股票的總市值。蘋果成為關稅戰的最大輸家，作為全球最專業化產品之一製造商的輝達也陷入困境，且被課高額對等關稅的中國及歐洲都不滿，對這些科技公司展開反制。 在川普2025年1月的就職典禮上，谷歌、Meta和亞馬遜的領導人坐在前排中央，但自從川普宣布對等關稅以來，川普與美國科技巨頭之間不到百日的蜜月期宣告結束…

美通膨放緩…Fed決策不變 專家估未來物價勢必上升

美國3月各項消費者物價指數（CPI）全面低於預估，整體CPI更比2月下滑，是近五年月比首見不升反降。但由於川普政府已從4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。