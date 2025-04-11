台積電ADR下跌4.8% 較台北交易溢價15.12%

儘管美國總統川普美東時間9日突然宣布中國大陸除外，對等關稅暫緩90天實施，但自從他宣布全面徵收對等關稅以來，美股市值流失超過1990年美國所有股票的總市值。蘋果成為關稅戰的最大輸家，作為全球最專業化產品之一製造商的輝達也陷入困境，且被課高額對等關稅的中國及歐洲都不滿，對這些科技公司展開反制。 在川普2025年1月的就職典禮上，谷歌、Meta和亞馬遜的領導人坐在前排中央，但自從川普宣布對等關稅以來，川普與美國科技巨頭之間不到百日的蜜月期宣告結束…

2025-04-11 06:00