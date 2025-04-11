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美股動盪…道瓊跌1,000點 標普500下挫3.5% 盤後期指小漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股三大指數周四大幅收低，大型科技股再次承壓。路透
美股三大指數周四大幅收低，大型科技股再次承壓。路透

美股三大指數周四大幅收低，因市場日益擔心美國總統川普多線關稅戰對經濟的影響。

道瓊工業指數下跌1,014.79點，或2.50%，至39,593.66點。標普500指數下跌188.85點，或3.46%，到5,268.05點；那斯達克指數下跌737.66點，或4.31%，以16,387.31點做收。

由於對美中貿易對峙升級的憂慮與日俱增，抑制了對正向經濟數據和美歐貿易談判的樂觀情緒，美國三大股指均大幅下挫，回吐前一交易日一大部分的漲幅。

在川普周三宣布為期90天的關稅暫緩措施後，標普500指數大漲9.5%，創下2008年10月以來最大單日漲幅。科技股重鎮那斯達克指數飆升 2.2%，創有史以來第二大單日漲幅。

經過周三反彈和周四大跌的衝擊，標普500指數比起上周宣布對等關稅之前的水準仍然低了7.1%。

Murphy & Sylvest資深財富顧問Paul Nolte說：「投資人對此仍感不安，因為不知道最終結局為何。我認為，我們看到的仍然是投資人對關稅的憂慮，這幾乎是所有問題的核心。」

美國勞工部公布的消費者物價指數（CPI）報告顯示，3月消費者通膨意外放緩，核心價格同比增長降溫至2.8%，距離聯準會2%通膨目標不到一個百分點。

但考慮到正在進行的貿易談判，聯準會的未來之路並不那麼清晰。

聯準會理事鮑曼周四表示，雖然美國經濟依然強勁，但川普貿易政策的影響並不明確，芝加哥聯準會總裁古斯比則表示，一旦貿易政策的不確定性得到解決，可能會恢復降息。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，作為對川普暫停徵收關稅90天的回應，歐盟將延遲對美國商品的報復性徵稅，歐盟內各國正爭相與美國談成貿易協議。

但與中國大陸的貿易戰仍在繼續。中國誓言如果美國堅持打壓，將「奉陪到底」。

有「恐懼指數」之稱的CBOE市場波動率指數仍保持在高點，但收盤時已脫離盤中高點40.86。

美股期指周四晚間小幅走高，標普500指數期貨上漲0.3%，那斯達克100指數期貨上漲約0.4%。 與道瓊工業指數掛鉤的期貨上漲103點，或近0.3。

Nolte說，「在波動率如此之高的情況下，投資人很難放心買股」。

在標普500指數的11大類股裡，除消費類股外，其他均收低，能源和科技股跌最多。

大型科技股再次承壓，與AI相關「科技七雄」的跌幅介乎2.3%到7.3%戈之間。

CarMax暴跌17%，因為這家二手車零售商的第四季獲利不及預期。

第1季財報季將於周五拉開帷幕，摩根大通、摩根士丹利和富國銀行等大銀行將發布財報。

指數 標普 美國

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