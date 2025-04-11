貿易戰憂慮加深致美股匯雙殺 油價走跌、金價創新高

在各界更加擔心美國貿易戰及美國經濟衰退的情況下，市場動盪不安，昨天大漲的美股今天盤中重挫，美元匯價、國際油價也大幅下跌，黃金價格則改寫紀錄新高。

法新社報導，格林威治標準時間16時30分左右，標準普爾500指數狂瀉約6%，道瓊工業指數重挫逾5%，那斯達克指數崩跌約7%。

備受關注的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE Volatility Index，俗稱VIX指數、恐慌指數）則飆升超過40%。

與此同時，美元兌歐元匯價大跌2%，兌瑞士法郎更貶至10年來的低點。

隨著美元兌主要貨幣的匯價大跌，被視為避險工具的黃金價格在今天創下歷史新高，突破每盎司3171美元。

國際油價方面，由於擔心關稅可能引發衝擊全球經濟的貿易戰，布倫特北海原油（Brent North Sea）及美國西德州中級原油（WTI）跌幅超過5%。