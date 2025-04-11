Prada 併 Versace 組義精品國家隊

義大利精品集團Prada在10日表示，已同意以13.8億美元，從美國Capri控股手中收購本國同業Versace，藉此組成義國精品國家隊，力圖在法國品牌主宰的精品市場中殺出重圍。

儘管美國總統川普的關稅戰引爆全球市場動盪，Prada依舊敲定成立112年來最大手筆的交易。該公司表示，這樁交易案預計在今年下半年完成。彭博資訊解讀，Prada藉由收購本國同業Versace，可望強化自身實力，與路易威登（LVMH）、開雲（Kering）等法國精品巨頭一較高下。

時尚與精品業顧問柏格說：「在法國品牌主導的精品市場下，Prada展開重大行動、力拚成為義大利精品巨擘，此舉符合許多義大利人的期望。」。

不過，Prada、Moncler、Ermenegildo Zegna、Brunello Cucinelli、Ferragamo這五大義國精品品牌的合計營收，仍遠低於開雲約170億歐元的銷售。

對Capri而言，出脫Versace有助於削減債務，並聚焦於提振旗下其他品牌的業績。