Fed官員暗示：不會迅速降息

美國聯準會（Fed）上月會議紀錄和近來官員發言都指向，儘管Fed擔心美國總統川普的貿易政策，會重創經濟成長，但官員預料關稅將推升通膨，紛紛示意不會迅速降息相救，將先靜觀其變。

川普4月2日發布對等關稅，但Fed於9日公布的3月會議紀錄顯示，官員覺得不確定性日益提高，可能會使消費者放緩開支、企業削減投資，呼籲應以審慎態度制定利率。會議紀錄中18度提及關稅與其影響，次數遠高於1月會議的一次。多數與會者均提到，源自於數項因素的通膨效應，也許會比預期更持久。

會議紀錄並說，決策者憂慮倘若通膨持續、但成長放緩，將面臨「艱難取捨」。Fed只有一個主要政策工具，即調控短期借貸成本。這表示官員可能被迫在對抗高通膨或高失業之間，做出取捨，選擇其中之一將犧牲另一方。Fed主席鮑爾等決策者，曾數次強調此點。

即使川普9日態度逆轉，宣布對多數國家暫緩實施對等關稅90天，但他先前行動所引發的價格和經濟局面，也許無法迅速逆轉。Fed官員說，初期跡象顯示，關稅已導致部分商品價格走揚。聖路易聯準銀行總裁穆薩林和明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里都說，把關稅驅動的物價漲勢，當成央行可以忽略的一次性事件，相當危險。

卡斯哈里9日表示，關稅使得調整利率的障礙增加。他說：「考量到穩定長期通膨預期關係重大，加上關稅可能推高短期通膨，哪怕經濟轉弱、失業率上升，降息門檻變高了」。

鮑爾4日也說，Fed無須急於採取政策行動，川普貿易政策持續改變，將評估相關衝擊。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）下次會議預定5月6、7日登場。

據聯邦基金期貨，投資人9日預計，Fed今年將降息3碼。但野村的美國經濟學家史瓦茲預料，今年只會降息1碼，時間點在12月。

他認為，可能要出現大規模裁員潮、申領失業救濟者銳增、失業率激升，Fed才會更積極動作。通膨不只過高、多年來持續超過Fed目標，現在更可能朝不利方向前進，在這種情況下降息，會危及Fed讓通膨重回目標的可信度。