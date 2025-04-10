快訊

關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道瓊下殺千點、台積電ADR跌5%

遭爆街頭激吻片？家屬曝金賽綸當時動向 手機紀錄揭戀情真相

川普關稅豁免行情僅一天？美股早盤續挫 道瓊下殺千點

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市10日早盤重挫，未延續前市暴漲的氣勢。路透
美國股市10日早盤重挫，未延續前市暴漲的氣勢。路透

美國股市10日早盤下挫，回吐前市部分漲幅，道瓊工業指數大跌逾1,000點，顯示儘管美國總統川普意外暫緩實施對等關稅，投資人仍對關稅將持續衝擊經濟感到不安。

美股標普500指數10日早盤大跌3.05%，報5,290.45點，道瓊工業指數跌1,009.25點或2.49%，那斯達克綜合指數跌幅約3.8%；費城半導體指數重挫近7%，跌勢比三大指數更慘烈。

個股方面，蘋果股價10日早盤最多跌近5%，特斯拉重挫逾7%，輝達跌幅約6.5%；台積電ADR下滑5%，報150.72美元，扭轉前市暴漲逾12%的氣勢。

10日出爐的數據顯示，美國3月消費者物價指數（CPI）全面降溫，但美國當時尚未全面開徵關稅，這項數據無法舒緩投資人對經濟的憂慮。

摩根士丹利美國首席經濟學家蓋平（Michael Gapen）說：「中國大陸商品關稅上升但其他國家關稅延後實施，仍導致美國實質關稅稅率升至23%，創歷史新高。延後課徵關稅帶來助益，但不確定性並未下降。」

CPI 台積電 川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普關稅風暴 埃及凸顯紡織業競爭力吸引台商打探

川普關稅震撼PCB族群公司護盤 尖點、邑昇跟進啟動庫藏股

政策急轉彎！歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝背後原因

美參院通過3國大使任命案 派駐以加墨備受關注

相關新聞

川普關稅豁免行情僅一天？美股早盤續挫 道瓊下殺千點

美國股市10日早盤下挫，回吐前市部分漲幅，道瓊工業指數大跌逾1,000點，顯示儘管美國總統川普意外暫緩實施對等關稅，投資...

美中關稅戰不讓步 美股利多消退！3大指數開盤挫跌

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布暫緩對中國以外的所有國家課徵高額對等關稅，華爾街股市應聲大漲，但今天後繼...

美3月通膨壓力減輕 但尚未反映關稅效應

美國3月整體消費者物價指數（CPI）比2月下降0.1%，是近五年來首見不升反降，同時低於市場預估的上升0.1%，也低於2...

歐盟快速應變貿易戰 擱置對美反制關稅、對CPTPP有興趣

川普關稅戰讓歐盟貿易策略快速變化進展，在美國暫緩實施「對等關稅」後，歐盟也同步擱置反制措施90天；執委會主席范德賴恩繼8...

Prada拍板！同意以13.8億美元收購Versace 盼在精品市場殺出重圍

義大利精品集團Prada在10日表示，已同意以13.8億美元，從Capri控股手中收購本國同業Versace，期能在法國...

「AI教母」李飛飛報告：中美AI大模型差距僅0.3%

知名華裔美籍科學家李飛飛轄下的史丹福大學以人為本人工智能研究所（Stanford HAI）周一（7日）發布最新一期《2025年人工智能指數報告》，稱中美頂級AI大模型性能差距已由2023年的17.5%大幅縮至0.3%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。