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美3月通膨壓力減輕 但尚未反映關稅效應

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國3月整體消費者物價指數（CPI）比2月下降0.1%，是近五年來首見不升反降，同時低於市場預估的上升0.1%，也低於2月時的0.2%升幅。美聯社
美國3月整體消費者物價指數（CPI）比2月下降0.1%，是近五年來首見不升反降，同時低於市場預估的上升0.1%，也低於2月時的0.2%升幅。美聯社

美國3月整體消費者物價指數（CPI）比2月下降0.1%，是近五年來首見不升反降，同時低於市場預估的上升0.1%，也低於2月時的0.2%升幅；比去年同期上升2.4%，低於預估的2.5%，及2月時的2.8%升幅。

核心CPI比2月上升0.1%，低於預估的0.3%，也低於2月時的0.2%升幅；比去年同期上升2.8%，低於預估的3.0%，及2月時的3.1%升幅。

經濟學者指出，通膨降溫當然是個好消息，但不應誇大此一數字的效應，因為3月只有對中國的關稅及鋼鋁、汽車關稅落實，4月的數據才較能反映關稅對通膨的衝擊，因此CPI數字並不會改變聯準會（Fed）的利率決策。

實質平均時薪比去年同期上升1.4%，高於2月時的1.1%（修正數）；實質平均周薪年升0.8%，升幅與2月持平。

同日公布的另一個數據則顯示，最新一周（4月5日止）首次申領失業給付人數為22.3萬人，符合預估，比前周小增4,000人；4周移動平均數為22.3萬人，與前周相同。3月29日止的一周內，連續申領失業給付人數為185萬人，低於預估的188.6萬人，及之前一周的189.3萬人。

CPI 失業 美國 通膨

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