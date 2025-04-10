歐盟快速應變貿易戰 擱置對美反制關稅、對CPTPP有興趣

川普關稅戰讓歐盟貿易策略快速變化進展，在美國暫緩實施「對等關稅」後，歐盟也同步擱置反制措施90天；執委會主席范德賴恩繼8日與中國總理通話，今天也與紐西蘭總理通話表達歐盟對CPTPP有興趣。

川普政府在3月12日對全球鋼鋁進口加徵25%關稅，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）隨即提出反制關稅案，在9日獲歐盟27國多數支持，原本預計在15日實施，但歐盟表決通過後不久，川普便宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在中歐時間今天一早先是發聲明歡迎川普的決定，到中午約12點半再度發出簡短聲明，決定歐盟的反制行動也擱置90天。

「我們想給協商一個機會」，范德賴恩說，但強調若對談判不滿意，反制措施就將生效，並且對進一步反制的準備工作仍將持續，「如同我說過的，所有的（反制措施）選項都擺在桌上」。

執委會貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）在范德賴恩聲明發布後的例行記者會上，被記者連番追問後，直言請大家這麼理解：「基本上，一切（指反制計畫和步驟）都按下暫停鍵。」

他表示，執委會將利用這90天與歐盟成員國和企業多討論、分析情勢，但「最關鍵的目標仍是讓美國坐上談判桌，達成協議」。不過他未透露目前與美國接觸情況。

范德賴恩8日與中國國務院總理李強通話，呼籲歐中穩定全球經濟、避免升高緊張情勢。對於川普關稅戰是否影響歐盟與中國的關係，吉爾表示，歐盟與中國幾年來一直有的議題仍然存在，包括市場準入、不公平競爭等，歐盟對中國仍抱持「去風險，但不脫鉤」原則。

今天上午范德賴恩也與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）通話，除了再次重申與李強說過的話，即國際貿易維持可預期和公平情況非常重要，她並向紐西蘭表達對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的興趣。

范德賴恩說她有意進一步探索歐盟與CPTPP更加強化關係的可能面向，這是她更進一步投入促進自由和公平貿易，以及在世界各地鞏固夥伴關係的一環。

在川普打亂全球貿易秩序之際，歐盟大致上定調了「三軌並進」的策略，如同執委會負責貿易的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在7日所說，歐盟在強烈希望與美國協商的同時，將準備好反制措施、分散貿易市場、阻擋貿易轉向（trade diversion）導致外國貨湧入歐盟。

就反制措施而言，未來90天歐盟將會「備而不用」，視情況變化再作因應。