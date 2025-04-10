Prada拍板！同意以13.8億美元收購Versace 盼在精品市場殺出重圍
義大利精品集團Prada在10日表示，已同意以13.8億美元，從Capri控股手中收購本國同業Versace，期能在法國品牌主宰的精品市場中殺出重圍。
儘管美國總統川普的關稅戰引爆全球市場動盪，Prada依舊談成這項交易，該公司表示，這樁交易案預計將在今年下半年完成。
不過，Capri在2018年收購Versace的價碼為21.5億美元，最新的交易案顯示Versace的估值大幅縮水。
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