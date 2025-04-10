Prada拍板！同意以13.8億美元收購Versace 盼在精品市場殺出重圍

知名華裔美籍科學家李飛飛轄下的史丹福大學以人為本人工智能研究所（Stanford HAI）周一（7日）發布最新一期《2025年人工智能指數報告》，稱中美頂級AI大模型性能差距已由2023年的17.5%大幅縮至0.3%。

2025-04-10 21:00