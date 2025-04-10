快訊

朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表「4點聲明」：開放陸客、普發1萬元

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

捧紅陶大偉、孫越！「小人物狂想曲」金鐘製作人病逝享壽82歲

Prada拍板！同意以13.8億美元收購Versace 盼在精品市場殺出重圍

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Prada同意以13.8億美元收購Versace。圖／美聯社
Prada同意以13.8億美元收購Versace。圖／美聯社

義大利精品集團Prada在10日表示，已同意以13.8億美元，從Capri控股手中收購本國同業Versace，期能在法國品牌主宰的精品市場中殺出重圍。

儘管美國總統川普的關稅戰引爆全球市場動盪，Prada依舊談成這項交易，該公司表示，這樁交易案預計將在今年下半年完成。

不過，Capri在2018年收購Versace的價碼為21.5億美元，最新的交易案顯示Versace的估值大幅縮水。

川普 美國 義大利

延伸閱讀

關稅戰正酣 大陸熱賣「參戰紀念杯」疑遭官方下架

反擊關稅戰！陸牛雜店加收美國顧客104%服務費 網民：誇張了

首次與Prada合作！金泰梨曝心路歷程：失敗也能帶來成功

外套裡都沒穿「半球全露」！芭黎絲希爾頓性感芭比360度無死角　20張照片致敬經典

相關新聞

Prada拍板！同意以13.8億美元收購Versace 盼在精品市場殺出重圍

義大利精品集團Prada在10日表示，已同意以13.8億美元，從Capri控股手中收購本國同業Versace，期能在法國...

「AI教母」李飛飛報告：中美AI大模型差距僅0.3%

知名華裔美籍科學家李飛飛轄下的史丹福大學以人為本人工智能研究所（Stanford HAI）周一（7日）發布最新一期《2025年人工智能指數報告》，稱中美頂級AI大模型性能差距已由2023年的17.5%大幅縮至0.3%。

川普緩徵對等關稅 美元對歐元等主要貨幣繼續走軟

美國總統川普宣布暫緩對中國以外的所有國家課徵高額對等關稅，此舉為投資人帶來不確性，美元對歐元和其他主要貨幣今天再度走軟

美中貿易戰惡化 大陸轉向巴西爆買大量黃豆

隨著美中貿易戰惡化，促使中國大陸的黃豆加工業者向巴西採購異常大量的黃豆，顯示向美國採購黃豆變得不再可行。

川普暫緩實施對等關稅 亞股應聲飆漲、收盤齊揚

美國總統川普宣布對貿易夥伴暫緩實施高額對等關稅，使投資人鬆一口氣，亞洲股市今天應聲飆漲、收盤齊揚

國巨購併芝浦電子添變數 美蓓亞三美擬出面搶親

國巨宣布收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics），但如今傳出日本軸承業者美蓓亞三美（Min...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。