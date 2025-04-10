「AI教母」李飛飛報告：中美AI大模型差距僅0.3%

知名華裔美籍科學家李飛飛轄下的史丹福大學以人為本人工智能研究所（Stanford HAI）周一（7日）發布最新一期《2025年人工智能指數報告》，稱中美頂級AI大模型性能差距已由2023年的17.5%大幅縮至0.3%。

報告指，在2024年重要大模型中，美國以40個領先，中國15個。其中，Google和OpenAI入選7個並一起排在第一，阿里巴巴入選6個排第3。

此外，Apple、Meta和Nvidia入選4個，字節跳動（ByteDance）、DeepSeek（深度求索）和騰訊（Tencent）等入選2個。

延伸閱讀：

「AI教母」李飛飛只花20美元創造AI模型 媲美openAI和Deepseek

諷刺特朗普執意讓製造業回流 網民AI惡搞同馬斯克齊齊造鞋

文章授權轉載自《香港01》