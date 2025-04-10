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川普緩徵對等關稅 美元對歐元等主要貨幣繼續走軟

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
美國總統川普宣布暫緩對中國以外的所有國家課徵高額對等關稅，此舉為投資人帶來不確性，美元對歐元和其他主要貨幣今天再度走軟。路透
美國總統川普宣布暫緩對中國以外的所有國家課徵高額對等關稅，此舉為投資人帶來不確性，美元對歐元和其他主要貨幣今天再度走軟。路透

美國總統川普宣布暫緩對中國以外的所有國家課徵高額對等關稅，此舉為投資人帶來不確性，美元對歐元和其他主要貨幣今天再度走軟。

法新社報導，美元兌歐元盤中貶值1%。同時市場預估，今天稍晚公布的美國3月通膨走勢將會放緩。美元對日圓和瑞士法郎這2種外界視為具避險功能的貨幣進一步走貶。

川普（Donald Trump）表示，他做出暫緩實施對等關稅的決定，原因是股市大跌和美國公債市場出現不穩的跡象後，投資人「有些反應過度」。一般認為，美國公債是危機時期的避險選擇。

川普指出，對中國加徵的關稅拉高至125%，是「因為中國對全球市場缺乏尊重」。他並否認自己政策大轉彎，強調「你必須靈活應對」。

川普 美國

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