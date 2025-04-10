川普緩徵對等關稅 美元對歐元等主要貨幣繼續走軟
美國總統川普宣布暫緩對中國以外的所有國家課徵高額對等關稅，此舉為投資人帶來不確性，美元對歐元和其他主要貨幣今天再度走軟。
法新社報導，美元兌歐元盤中貶值1%。同時市場預估，今天稍晚公布的美國3月通膨走勢將會放緩。美元對日圓和瑞士法郎這2種外界視為具避險功能的貨幣進一步走貶。
川普（Donald Trump）表示，他做出暫緩實施對等關稅的決定，原因是股市大跌和美國公債市場出現不穩的跡象後，投資人「有些反應過度」。一般認為，美國公債是危機時期的避險選擇。
川普指出，對中國加徵的關稅拉高至125%，是「因為中國對全球市場缺乏尊重」。他並否認自己政策大轉彎，強調「你必須靈活應對」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言