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美中貿易戰惡化 大陸轉向巴西爆買大量黃豆

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在美中貿易戰惡化之際，中國大陸傳出大舉向巴西採購黃豆。圖／路透
在美中貿易戰惡化之際，中國大陸傳出大舉向巴西採購黃豆。圖／路透

隨著美中貿易戰惡化，促使中國大陸的黃豆加工業者向巴西採購異常大量的黃豆，顯示向美國採購黃豆變得不再可行。

彭博資訊引述知情人士報導，大陸的進口業者，本周稍早至少向巴西採購多達40個貨櫃的黃豆，以把握巴西黃豆價格下跌的機會。

消息人士說，這些黃豆多數將在5月、6月、7月交貨，總重至少240萬噸，相當於大陸月均加工量近三分之一。中國大陸這個全球最大黃豆進口國，通常從2月、也就是南美洲作物開始大量湧入市面之際，開始採買巴西黃豆，但知情人士說，大陸本周的採購量既大且快，情況非比尋常。

北京當局近年來已分散採購農作物，包括提高對巴西的採購量。美中貿易戰本周愈演愈烈，美國總統川普宣布對中國加徵125%關稅，北京也以牙還牙，對美國加徵84%關稅。

然而，若美中緊張情勢未見和緩，巴西黃豆價格可能上漲，相關供應也有可能在第4季短缺。中國大陸通常在第4季轉為採購美國黃豆。

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