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川普暫緩實施對等關稅 亞股應聲飆漲、收盤齊揚

中央社／ 香港10日綜合外電報導
美國總統川普宣布對貿易夥伴暫緩實施高額對等關稅，使投資人鬆一口氣，亞洲股市今天應聲飆漲、收盤齊揚。示意圖。圖／AI生成
美國總統川普宣布對貿易夥伴暫緩實施高額對等關稅，使投資人鬆一口氣，亞洲股市今天應聲飆漲、收盤齊揚。示意圖。圖／AI生成

美國總統川普宣布對貿易夥伴暫緩實施高額對等關稅，使投資人鬆一口氣，亞洲股市今天應聲飆漲、收盤齊揚。

法新社報導，川普（Donald Trump）稍早宣布暫緩實施上週對全球多國祭出的對等關稅措施，美國股市盤中聞訊大漲並翻紅作收，亞股今天隨美股普遍收紅。投資人先前對川普對等關稅措施大感震驚，擔心可能引發全球經濟衰退，引發全球股市爆跌。

川普表示，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權對等關稅措施暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

川普表示，他做出暫緩實施對等關稅的決定，原因是股市大跌和美國公債市場也出現了不穩的跡象後，投資人「有些反應過度」。一般認為，美國公債是危機時期的避險選擇。

川普指出，對中國加徵的關稅拉高至125%，是「因為中國對全球市場表現出缺乏尊重」。他並否認自己政策大轉彎，強調「你必須靈活應對」。

亞股方面，日股基準日經225指數今天收盤勁揚9.13%。台北股市終場暴漲1608.27點或9.25%，創下台股史上最大漲點與漲幅。

港股上揚逾2%，為連續第三日收漲，上海股市也收漲逾1%。港股7日收盤重摔逾13%，寫下1997年亞洲金融危機爆發以來表現最差的一天。

市場樂觀認為，中國將推出新一輪刺激措施支持經濟，這對港滬股市提供額外支撐。首爾、雪梨、胡志明、威靈頓及馬尼拉股市均收高。

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