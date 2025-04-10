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對等關稅重挫美股 散戶堅持不退？趁川普軟化貿易政策終於嚐到甜頭

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
散戶在股市崩跌中仍積極買進，在昨日的急漲中獲得回報。路透
散戶在股市崩跌中仍積極買進，在昨日的急漲中獲得回報。路透

川普大幅軟化貿易政策立場，激勵美股暴漲，散戶終於嚐到甜美的勝利果實。

隨著大盤重挫、機構投資人紛紛出逃，散戶仍堅定不疑地持續買進，其資產增幅在9日攀揚17%。摩根大通全球量化與衍生商品策略師艾瑪．吳（音譯）說，隔夜股市大漲，散戶今年來的績效幾乎打平；而標普500指數同期跌幅為7.2%。

Interactive Broker首席策略師索斯尼克，就算在賣壓最沉重時，交易最熱絡的個股仍有強勁買盤湧入，「積極的小型投資人，仍致力於逢低買進自身鍾情的個股，尤其是大型科技股，這股熱誠也在這波急漲中獲得回報」。

即使貿易緊張升溫、經濟學家示警衰退疑慮、人工智慧（AI）熱潮可能過熱，散戶仍持續買進美股。艾瑪．吳指出，儘管川普最新一輪關稅措施拖累標普500指數在四天內重挫12%，但散戶在截至9日為止的一周內，對現金股票的淨買入金額達到110億美元，遠高於過去一年的平均水準。

她說，「他們在這場動盪中展現出堅定的信心，這也獲得了回報」。

線上券商平台Moomoo美國執行長麥當勞表示，該平台的散戶現金部位近期內增加了15%，顯示他們正在積蓄火力，以便在市場走弱時進場撿便宜。

近兩周散戶交易最熱絡的標的，仍一如往常，例如特斯拉、輝達、阿里巴巴。散戶也大舉投入槓桿型指數股票型基金（ETF），包括Direxion每日特斯拉2倍多頭ETF，以及ProShares UltraPro QQQ—這檔ETF的目標是，報酬率達到那斯達克100指數每日報酬的三倍。

麥當勞指出，散戶一如既往地逢低買進，並未像共同基金或避險基金在這波動盪中獲利了結。

ETF 報酬率 川普 美股 關稅

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