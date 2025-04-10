幸福來了！川普宣布關稅延後 馬士基股價早盤暴衝20％

被視為全球貿易領頭羊的丹麥貨櫃航運集團馬士基（Maersk），股價在丹麥股市10日早盤大漲20%，因為美國總統川普對一些國家緩徵90天的高額關稅。

然而緩徵範圍並不包括中國大陸，川普9日「大赦天下」的同時，卻對來自中國的進口產品加稅至125％，並批評北京的報復措施是「缺乏尊重」。

美中兩大經濟體間貿易戰的升級，已經成為海運業最受矚目的議題。馬士基3日在聲明中表示，美國宣布的關稅計畫「非常重要」，最新的實施方式明顯對全球經濟、穩定與貿易來說，不是個好消息。

聲明中說：「現在說這一切終將如何還太早。我們需要看他國會如何回應這些計畫，選擇協商還是實施報復關稅、適應美方的進口關稅或是以上皆是。」