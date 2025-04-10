快訊

貪汙案沈慶京打誇張牌「20公斤」手銬、腳鐐防逃 檢察官回應了

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

AI推升用電需求 IEA：資料中心2030年耗電量將翻倍

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
國際能源總署（IEA）今天表示，在人工智慧（AI）應用的推升下，資料中心用電量到2030年底前將增加一倍以上。圖／路透社
國際能源總署（IEA）今天表示，在人工智慧（AI）應用的推升下，資料中心用電量到2030年底前將增加一倍以上。圖／路透社

國際能源總署（IEA）今天表示，在人工智慧（AI）應用的推升下，資料中心用電量到2030年底前將增加一倍以上。這將為能源安全和二氧化碳減排目標帶來新的挑戰。

法新社報導，IEA在首份關於AI對能源影響的報告中指出，AI同時也能開創提升電力生產與使用效率的機會。

2024年，資料中心約占全球用電量的1.5%，但在過去5年裡，每年成長12%。生成式AI需要龐大的運算能力來處理巨型資料庫中累積的資訊。

目前，美國、歐洲和中國約占資料中心用電量的85%。

報告指出，按照目前的速度，資料中心到2030年底前將占全球電力消耗的3%。根據IEA計算，資料中心的耗電量將達到約945TWh（9450億度電）。

報告提到：「這比日本目前的總耗電量還要稍微多一點。除了其他數位服務需求的增加外，AI是最主要的成長動力。」

報告指出，1個100MW（千瓩）的資料中心耗電量相當於10萬個家庭，但強調部分正在興建的新資料中心，用電量可能高達200萬個家庭。

總部位於巴黎的能源政策顧問機構IEA表示，「AI在未來10年有潛力改變能源產業，推動全球資料中心的電力需求激增，同時帶來降低成本、增加競爭力，和減少排放的重大機會」。

目前，資料中心所需的電力約30%來自燃煤發電，但再生能源和天然氣成本較低且在主要市場中更普及，因此占比將持續增加。

IEA表示，資料中心的成長將無可避免地增加與用電相關的碳排量，從目前的1億8000萬噸二氧化碳增加到3億噸。不過這仍然只占2024年預估全球碳排量416億噸中的一小部分。

再生能源 國際能源總署 日本 減排 碳排量

延伸閱讀

麥寮電廠3組燃煤機組年底停轉 改為天然氣可減碳960萬噸

高雄碳排居冠 議員要求碳費補助每家庭兩台空氣清新機

Google揭新一代AI晶片 運算能力勝最大超級電腦24倍

邁向碳中和 德國評估北海地層儲碳潛力數十億噸

相關新聞

安慰性反彈暫歇？美股期指轉跌 專家警告：別高興太早

美國總統川普9日宣布，部分對等關稅暫緩90天實施後，激勵美股出現歷史性的報復反彈，帶動歐亞股市10日接棒飆漲。但10日美...

台積電進駐日本熊本 逾半居民說沒啥感受到連鎖效應

日本NHK及朝日新聞報導，對於台灣半導體大廠台積電進駐熊本縣，居民是否感受到連鎖效應等，超過一半的受訪者回答，完全或不太...

國巨購併芝浦電子添變數 美蓓亞三美擬出面搶親

國巨宣布收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics），但如今傳出日本軸承業者美蓓亞三美（Min...

英特爾CEO陳立武投資數百家陸企 路透：至少八家與解放軍有關

路透檢視許多中國和美國公司的申報文件後發現，才接任英特爾執行長的陳立武，投資了數百家中國科技公司，其中至少有八家與中國人...

AI推升用電需求 IEA：資料中心2030年耗電量將翻倍

國際能源總署（IEA）今天表示，在人工智慧（AI）應用的推升下，資料中心用電量到2030年底前將增加一倍以上。這將為能源...

對等關稅重挫美股 散戶堅持不退？趁川普軟化貿易政策終於嚐到甜頭

川普大幅軟化貿易政策立場，激勵美股暴漲，散戶終於嚐到甜美的勝利果實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。