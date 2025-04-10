聽新聞
0:00 / 0:00
安慰性反彈暫歇？美股期指轉跌 專家警告：別高興太早
美國總統川普9日宣布，部分對等關稅暫緩90天實施後，激勵美股出現歷史性的報復反彈，帶動歐亞股市10日接棒飆漲。但10日美股盤前，漲勢似乎無以為繼，標普500期指與道指期指目前均下跌逾1%、那斯達克期指更挫低近2%。
另外，9日走勢暴衝的科技七雄，10日盤前也轉跌，輝達和特斯拉雙雙走低3%、微軟也摔2%。
專家紛紛警告，別對美股大幅反彈高興太早，美元與美債仍顯現承受壓力的跡象，別忘記美中貿易戰仍持續升溫，川普仍會以關稅為手段，金融市場勢必將持續震盪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言