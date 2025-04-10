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安慰性反彈暫歇？美股期指轉跌 專家警告：別高興太早

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
10日美股盤前，標普500期指與道指期指均下跌逾1%、那斯達克期指更挫低近2%。路透
10日美股盤前，標普500期指與道指期指均下跌逾1%、那斯達克期指更挫低近2%。路透

美國總統川普9日宣布，部分對等關稅暫緩90天實施後，激勵美股出現歷史性的報復反彈，帶動歐亞股市10日接棒飆漲。但10日美股盤前，漲勢似乎無以為繼，標普500期指與道指期指目前均下跌逾1%、那斯達克期指更挫低近2%。

另外，9日走勢暴衝的科技七雄，10日盤前也轉跌，輝達和特斯拉雙雙走低3%、微軟也摔2%。

專家紛紛警告，別對美股大幅反彈高興太早，美元與美債仍顯現承受壓力的跡象，別忘記美中貿易戰仍持續升溫，川普仍會以關稅為手段，金融市場勢必將持續震盪。

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